2018-09-05T13:15:23+03:00
Общество

По следам Red Bull Air Race: гонка по другим правилам и полеты глазами пилотов

Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце августа казанцы и гости города могли во второй раз насладиться захватывающей гонкой Red Bull Air Race. Казань стала единственным городом в России, который смог принять спортивное мероприятие подобного уровня и провести его соответственно. В завершение стало понятно, что важен не столько исход соревнований, сколько эмоции двадцати тысяч зрителей, побывавших на этом празднике. Хоть гонки и называются Red Bull Air Race – к положительному исходу соревнований шли сотни людей и десятки партнеров. Одним из наиболее заметных партнеров гонок в этом году стала российская телекоммуникационная компания Tele2.

ГОНКИ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

Команда Tele2 смогла сделать мероприятие для гостей более насыщенным, а особенные привилегии получили абоненты оператора. Одну из самых ярких гонок в мире зрители смогли увидеть под разными углами. На своей площадке компания запустила online-трансляцию полетов, а также в прямом эфире показывала интервью с пилотами, которые затем выходили к зрителям и раздавали автографы. Также благодаря оператору гости мероприятия могли примерить VR-очки и увидеть соревнования глазами пилота гонки Red Bull Air Race. Велась трансляция с аэродрома, благодаря чему можно было увидеть пилотов, вблизи рассмотреть уникальные воздушные судна. Словом, зритель с новой стороны увидел соревнования, а значит, задача команды оператора была достигнута.

Абоненты Tele2 следили за гонками в удобных шезлонгах из двухэтажного павильона, который оператор развернул на территории мероприятия. Для остальных гостей была организована комфортная зона отдыха рядом с павильоном. То есть каждый, кто попадал на площадку мобильного оператора, мог посмотреть на гонку с непривычных и выигрышных ракурсов, в том числе увидеть ее изнутри. А чтобы как можно больше зрителей воспользовалось этими преимуществами, Tele2 предлагала своим абонентам скидку на билеты и возможность выиграть бесплатный вход на мероприятие.

- Перед гонками мы много общались с организаторами. И могу сказать, что подобная партнерская интеграция уникальна для Red Bull Air Race не только в России, но и в мире. Ведь благодаря нашей online-трансляции гонку увидело в десять раз больше людей. И нам удалось показать событие с новой стороны. То есть в результате выиграли все: и организаторы, и мы, и в первую очередь наши абоненты, - рассказала журналистам на соревнованиях директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

«ДРУГИЕ ПРАВИЛА» В ИНТЕРЕСАХ АБОНЕНТОВ

Поддержка Red Bull Air Race – лишь один из примеров реализации стратегии «Другие правила», которую Tele2 запустила в январе 2017 года. С запуском новой маркетинговой платформы изменился весь вектор развития оператора: компания отказалась копировать конкурентов, разработала уникальные продуктовые решения и сама стала трендсеттером на рынке, а также поставила себе задачу стать не только самым выгодным, но и самым любимым оператором.

В Татарстане за прошедшие полтора года Tele2 организовала ряд ярких мероприятий для жителей и гостей республики. Например, недавно компания поддержала Фестиваль уличного кино, который прошел в ряде регионов России и во многих странах мира. А в прошлом году оператор организовал в Казани собственный арт-фестиваль «Тридцать граней тебя», где известные уличные художники демонстрировали свои работы, а каждый гость в духе «других правил» мог сам стать частью экспозиции. Запомнились татарстанцам и летние 4G-кинотеатры в Набережных Челнах и Нижнекамске, где жители могли сами выбрать фильм для просмотра и увидеть его онлайн с помощью технологии 4G.

«Другие правила» Tele2 внедряет не только в мероприятия. К примеру, в рекламных роликах оператора не встретить звезд шоу-бизнеса, в центре рекламных кампаний – обычные абоненты, им мог стать любой из нас. Кроме того, компания всегда опирается на мнение блогеров – таких же абонентов, которые открыто выражают оценку тому или иному проекту и мотивирует оператора делать все безупречно.

Tele2 вышла за пределы операторских сервисов и сейчас предлагает своим абонентам не только услуги мобильной связи, и дополнительные сервисы. Ведь современному пользователю нужна не только связь и мобильный интернет – ему нужно, чтобы оператор поддерживал стиль его жизни, делал его работу и хобби удобнее и интереснее. То, что команда Tele2 работает в правильном направлении, стало понятно, когда ее инновации стали распространяться на телеком-рынке, рассказала Инна Походня.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ, ВЗРОСЛЫМ И ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫМ

Основная аудитория Теlе2 – активные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Но оператор не забывает также о младшем и старшем поколениях. Поэтому тарифы компании предполагают, что вся семья всегда будет на связи. Пакетные предложения включают бесплатную связь внутри сети, безлимитные соцсети и мессенджеры и интернет по России на домашних условиях.

Летом этого года оператор сделал еще один важный шаг в сторону семейных ценностей – запустил социальную кампанию «Добавь бабушку в друзья», которая приглашает молодое поколение активнее общаться со старшими родственниками, в том числе с помощью соцсетей. Но для этого, как правило, необходимо сначала интегрировать человека старшего возраста в социальные сети.

- В презентационном ролике мы показываем реальные истории, где нет ни одного актера. Когда бабушку просят показать последнюю фотографию взрослого внука, которая у нее есть, она достает снимок второклассника. А когда об этом же просят его друга, он показывает сегодняшнюю фотографию в соцсетях. Это очень наглядно отражает существующее положение дел, и мы хотели бы помочь молодым детям и внукам изменить эту ситуацию, - рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Для этого на сайте Tele2 можно скачать специальные обучающие материалы для людей старшего возраста, которые просто и доступно рассказывают о digital-пространстве и объясняют, как пользоваться соцсетями и мессенджерами и всегда оставаться на связи с любимыми внуками.

- Зачем нам это нужно? Потому что нам важно получить не деньги абонента, а его доверие и любовь, - заключает Инна Походня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
В Марий Эл в ДТП с тремя авто и лосем погибли два человека
В Казани завершили ремонтировать улицу Ломжинская
Сотрудника ОМОНа Казани, подозреваемого в убийстве возлюбленной, могут уволить
В Татарстане Сергей Кириенко посетил Собор Казанской иконы Божией Матери
В Татарстане привели в порядок более 25 километров федеральной трассы М-7
В Казани вместо новой дороги поставили забор, который не обойти
В Татарстане нашли гриб весом шесть килограммов
За титул "Мисс Вселенная" поборется красавица из Чебоксар
Нацбанк Ирана создаст свой филиал в центре Казани до конца 2018 года
В Татарстане сотрудники УФСИН и приставы прошлись по "условникам"-должникам
В Казани пройдет творческая встреча с Маратом Башаровым
В Чувашии на трассе М7 сбили пенсионерку, она скончалась в больнице
В Альметьевске на обустройство детских площадок выделят 1,8 миллиона рублей
В Казани промышленный альпинист упал с высоты сорвался и выжил
В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
5 сентября в ряде домов Казани на день отключат электричество
Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов России среди туристов
В Татарстане по факту загрязнения химпродуктами частных садов возбудили уголовное дело
В Набережных Челнах иномарку после ДТП с самосвалом отбросило на пешехода
6 сентября в Казани горожанам будут ставить прививки от гриппа прямо у станций метро
Баскетболиста "Чебоксарских Ястребов" уволили за то, что он слишком хорошо играет
6 октябре этого года в Татарстане хотят посадить более 1,3 миллиона деревьев
В Марий Эл сотрудника колонии будут судить за удар осужденного ножом
В Татарстане священника отстранили от службы за платные проповеди
Власти Казани обозначили границы центра города
В Чувашии владелец такси и его приятель, выживавшие конкурентов, отделались штрафами
В Татарстане промпаркам и промплощадкам предоставят беспроцентный кредит