По следам Red Bull Air Race: гонка по другим правилам и полеты глазами пилотов

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-05T13:15:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце августа казанцы и гости города могли во второй раз насладиться захватывающей гонкой Red Bull Air Race. Казань стала единственным городом в России, который смог принять спортивное мероприятие подобного уровня и провести его соответственно. В завершение стало понятно, что важен не столько исход соревнований, сколько эмоции двадцати тысяч зрителей, побывавших на этом празднике. Хоть гонки и называются Red Bull Air Race – к положительному исходу соревнований шли сотни людей и десятки партнеров. Одним из наиболее заметных партнеров гонок в этом году стала российская телекоммуникационная компания Tele2.

ГОНКИ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

Команда Tele2 смогла сделать мероприятие для гостей более насыщенным, а особенные привилегии получили абоненты оператора. Одну из самых ярких гонок в мире зрители смогли увидеть под разными углами. На своей площадке компания запустила online-трансляцию полетов, а также в прямом эфире показывала интервью с пилотами, которые затем выходили к зрителям и раздавали автографы. Также благодаря оператору гости мероприятия могли примерить VR-очки и увидеть соревнования глазами пилота гонки Red Bull Air Race. Велась трансляция с аэродрома, благодаря чему можно было увидеть пилотов, вблизи рассмотреть уникальные воздушные судна. Словом, зритель с новой стороны увидел соревнования, а значит, задача команды оператора была достигнута.

Абоненты Tele2 следили за гонками в удобных шезлонгах из двухэтажного павильона, который оператор развернул на территории мероприятия. Для остальных гостей была организована комфортная зона отдыха рядом с павильоном. То есть каждый, кто попадал на площадку мобильного оператора, мог посмотреть на гонку с непривычных и выигрышных ракурсов, в том числе увидеть ее изнутри. А чтобы как можно больше зрителей воспользовалось этими преимуществами, Tele2 предлагала своим абонентам скидку на билеты и возможность выиграть бесплатный вход на мероприятие.

- Перед гонками мы много общались с организаторами. И могу сказать, что подобная партнерская интеграция уникальна для Red Bull Air Race не только в России, но и в мире. Ведь благодаря нашей online-трансляции гонку увидело в десять раз больше людей. И нам удалось показать событие с новой стороны. То есть в результате выиграли все: и организаторы, и мы, и в первую очередь наши абоненты, - рассказала журналистам на соревнованиях директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

«ДРУГИЕ ПРАВИЛА» В ИНТЕРЕСАХ АБОНЕНТОВ

Поддержка Red Bull Air Race – лишь один из примеров реализации стратегии «Другие правила», которую Tele2 запустила в январе 2017 года. С запуском новой маркетинговой платформы изменился весь вектор развития оператора: компания отказалась копировать конкурентов, разработала уникальные продуктовые решения и сама стала трендсеттером на рынке, а также поставила себе задачу стать не только самым выгодным, но и самым любимым оператором.

В Татарстане за прошедшие полтора года Tele2 организовала ряд ярких мероприятий для жителей и гостей республики. Например, недавно компания поддержала Фестиваль уличного кино, который прошел в ряде регионов России и во многих странах мира. А в прошлом году оператор организовал в Казани собственный арт-фестиваль «Тридцать граней тебя», где известные уличные художники демонстрировали свои работы, а каждый гость в духе «других правил» мог сам стать частью экспозиции. Запомнились татарстанцам и летние 4G-кинотеатры в Набережных Челнах и Нижнекамске, где жители могли сами выбрать фильм для просмотра и увидеть его онлайн с помощью технологии 4G.

«Другие правила» Tele2 внедряет не только в мероприятия. К примеру, в рекламных роликах оператора не встретить звезд шоу-бизнеса, в центре рекламных кампаний – обычные абоненты, им мог стать любой из нас. Кроме того, компания всегда опирается на мнение блогеров – таких же абонентов, которые открыто выражают оценку тому или иному проекту и мотивирует оператора делать все безупречно.

Tele2 вышла за пределы операторских сервисов и сейчас предлагает своим абонентам не только услуги мобильной связи, и дополнительные сервисы. Ведь современному пользователю нужна не только связь и мобильный интернет – ему нужно, чтобы оператор поддерживал стиль его жизни, делал его работу и хобби удобнее и интереснее. То, что команда Tele2 работает в правильном направлении, стало понятно, когда ее инновации стали распространяться на телеком-рынке, рассказала Инна Походня.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ, ВЗРОСЛЫМ И ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫМ

Основная аудитория Теlе2 – активные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Но оператор не забывает также о младшем и старшем поколениях. Поэтому тарифы компании предполагают, что вся семья всегда будет на связи. Пакетные предложения включают бесплатную связь внутри сети, безлимитные соцсети и мессенджеры и интернет по России на домашних условиях.

Летом этого года оператор сделал еще один важный шаг в сторону семейных ценностей – запустил социальную кампанию «Добавь бабушку в друзья», которая приглашает молодое поколение активнее общаться со старшими родственниками, в том числе с помощью соцсетей. Но для этого, как правило, необходимо сначала интегрировать человека старшего возраста в социальные сети.

- В презентационном ролике мы показываем реальные истории, где нет ни одного актера. Когда бабушку просят показать последнюю фотографию взрослого внука, которая у нее есть, она достает снимок второклассника. А когда об этом же просят его друга, он показывает сегодняшнюю фотографию в соцсетях. Это очень наглядно отражает существующее положение дел, и мы хотели бы помочь молодым детям и внукам изменить эту ситуацию, - рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Для этого на сайте Tele2 можно скачать специальные обучающие материалы для людей старшего возраста, которые просто и доступно рассказывают о digital-пространстве и объясняют, как пользоваться соцсетями и мессенджерами и всегда оставаться на связи с любимыми внуками.

- Зачем нам это нужно? Потому что нам важно получить не деньги абонента, а его доверие и любовь, - заключает Инна Походня.