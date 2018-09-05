Ирина Алферова в Казани получила роль в фильме компании Disney

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-05T13:40:21+03:00

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По словам Ирины Алферовой, компания Disney ей предложила исполнить роль хорошей мамочки. Но за нее надо было побороться.

- Когда пришла на пробы, было две роли. Думала, мне дадут хорошую маму. А вторая артистка пришла в очках, специально накрасилась и мне сказали, что мы другую такую хорошую не найдем. Начали уговаривать меня чтобы я сыграла плохую маму. Но та роль очень плохая - она бросила ребенка и все так не взаправду написано. Мне дали роль, и я поняла, что не могу бросить ребенка, это такой бред и текст я переписать попросила, - рассказала в Казани Ирина Алферова.

По словам актрисы, роль дочери будет играть ее родная дочь – Ксения Алферова, названная в честь бабушки. Поэтому позиция сыграть хорошую мать в этой короткометражке особенно важна.

Сыграть хорошую мать принципиально важно, ведь в роли дочери - родная дочь КсенияФото: Александр ЧЕРНОВ

- Как артисту не справиться с ребенком? У нас все артистки сваливают детей за кулисы и там с ними занимаются все. И это самое замечательное воспитание. Потому что все занимаются, все их любят, кто-то угугукает, а кто-то рисовать научит. Это потрясающее воспитание. Главное, с людьми всегда и все их любят, - говорит актриса.

Прямо во время творческого вечера продюсеры диснеевской картины позвонили и обрадовали Ирину Алферову - ей досталась роль хорошей мамочки. А другая актриса, видимо, испугалась и сама ушла. К слову, название нового проекта Алферова разглашать не стала.

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