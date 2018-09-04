Жители Татарстана пожертвовали на проекты в сфере детства 50 000 рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-04T18:10:51+03:00

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Tele2 подвела итоги работы благотворительного сервиса, с помощью которого абоненты компании могут направлять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». В первом полугодии 2018 года в число регионов Приволжья, перечисливших наибольший объем средств в поддержку фонда, вошел Татарстан.

Благотворительный сервис Tele2 работает в России с 2017 года. По итогам первого полугодия оператор отмечает рост активности абонентов в пользовании этим сервисом. В январе-июне 2018 года пользователи из разных регионов страны перечислили в фонд 3,3 млн рублей – это вдвое больше, чем в первом полугодии 2017 года. Из них 350 тыс. рублей пожертвовали на проекты в сфере детства жители Приволжья.

Самыми активными благотворителями в Приволжье в первом полугодии стали абоненты Tele2 из Нижегородской области. За шесть месяцев они перечислили в Фонд более 140 тыс. рублей. Второе место в «благотворительном рейтинге» заняла республика Удмуртия, пользователи из которой направили на поддержку благотворительных проектов почти 60 тыс. рублей. Почти 50 тыс. рублей пожертвовали абоненты из Татарстана.

Благотворительный сервис Tele2 можно подключить через USSD-команду: абонентам оператора необходимо набрать *453# и нажать «Вызов». Подключив сервис, подписчики перечисляют в пользу фонда определенную сумму (от 1 до 10 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#. Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».

Средства, которые поступают в фонд «Навстречу переменам» через благотворительный сервис Tele2, направляются на поддержку лучших проектов, реализуемых социальными предпринимателями России для улучшения жизни детей разного возраста, социального статуса, уровня развития и состояния здоровья. Эти проекты фонд ежегодно отбирает в рамках специального конкурса, который проходит в несколько этапов. Кроме организационной и консультационной поддержки, победители конкурса получают гранты в размере 1,2 млн руб., которые идут на развитие проектов. За пять лет работы Фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Мы видим, что все больше людей из разных уголков России готово оказать поддержку важным социальным проектам в сфере детства. 150 рублей в месяц – это стоимость чашки кофе, но кому-то она поможет спасти если не жизнь, то будущее. Ведь детском возрасте любая мелочь имеет решающее значение: специальный велосипед для детей с ограниченными возможностями поможет ребенку социализироваться, а мудрый наставник творческой мастерской подскажет запутавшемуся юному художнику, в какую сторону развивать свой талант и как его применить на практике, чтобы не остаться на обочине жизни. Поэтому каждый новый пользователь сервиса – это новый шанс для какого-то ребенка. Рост объема поступлений в фонд позволит нам увеличить количество проектов, которые мы можем поддержать, и размеры грантов для них – а значит, помочь еще большему числу российских детей прожить счастливое детство».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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Фонд «Навстречу переменам»

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд уникален тем, что не боится поддерживать самые амбициозные, смелые и инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей. Подробнее о фонде:

fond-navstrechu.ru

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