2018-09-04T09:33:34+03:00
Спорт

Капитан минского "Динамо" упал в обморок во время встречи с казанским "Ак Барсом"

Андрею Костицыну оказывали помощь врачи
Лика ИСАЕВА
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Капитан минского "Динамо" почувствовал недомогание во время игрыКапитан минского "Динамо" почувствовал недомогание во время игрыФото: Из материалов пресс-службы
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Почувствовал себя плохо во время третьего периода игры КХЛ в Казани нападающий минского "Динамо" Андрей Костицын. Капитан минской команды в этот момент находился на скамейке запасных. Спортсмен вышел из раздевалки и присел на скамейку, и почяувствовал слабость. На какой-то миг он потерял сознание.

Вызванные врачи осмотрели хоккеиста, и вскоре в официальной соцгруппе минской команды появилось сообщение, что Андрей Костицын не сможет продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

Но, несмотря на это, через несколько минут минский спортсмен уже вернулся в строй.

Это не помогло - "Динамо" проиграло "Ак Барсу" со счетом 0:2.

После финалного свистка Андрей Костицын объяснил причины своего недомогания и поражения команды:

- У меня была травма, и спазм произошел именно в этом месте. Тревожиться не строит, самочувствие отличное. Очень жаль, что мы не смогли придерживаться той системы, что ставил перед нами тренер - играть проще в своей зоне, переходить в атаку. Да и в атаках нам не хватило моментов.

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