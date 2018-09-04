СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-04T14:49:15+03:00

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Еще одно происшествие с автобусом из МУП ПАТП-2 произошло в Казани 3 сентября. Общественный транспорт из данного автопарка в последнее время часто становится предметом внимания сотрудников ГИБДД Казани и прокуратуры: то водитель во время движения управляет автобусом ногами, то кондуктор, в ответ на нападение пьяной пассажирки, хватает ее за волосы.

На этот раз все произошло в Приволжском районе на улице Фучика. Водитель автобуса маршрута №18 записал на видео все, что с ним происходило на остановке «Сафиуллина», и выложил ролик в социальные сети.

- Ехал от остановки Сафиуллина в направлении остановки Фучика. Было много людей в салоне. Выезжая с остановки, пришлось выезжать с остановочного кармана на 2-ую полосу (из-за припаркованных таксистов на остановке), предварительно включив левые поворотники. В попутном направлении двигался персонаж, что на видео. По всей видимости ему не понравился мой маневр. Он меня подрезал и резко останавливался перед автобусом, - также в соцсетях объяснился водитель автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/667238" frameborder="0"></iframe> Дорожные войны по-казански: водитель автобуса выдержал осаду водителя иномарки.соцсети

По сделанной им записи видно, что перед автобусом стоит иномарка «КИА», водитель которой явно ведет себя агрессивно. Мужчина обещает в извращенной сексуальной форме расправиться с водителем автобуса, требует, чтобы он вышел из салона и ответил, как настоящий мужчина.

Но тот категорически отказывается, и, проявляя железную выдержку, вполне цензурно пытается пообщаться с оппонентом. Попутно рекомендуя кондуктору вызвать полицию, что та и делает. При этом на улице водитель иномарки решил выместить злость на автобусе - начал закрывать и едва не сломал зеркала общественного транспорта.

Комментарии на это видео посыпались, как из ведра. За пару часов - более 200. Мнения разделились, но самые трезвые головы порекомендовали не делать скоропалительных выводов. Кто-то предположил, что водитель автобуса подрезал иномарку, создав угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров легковушки.

При этом ответ от второго участника конфликта, того самого водителя «КИА» не заставил себя долго ждать.

- Доброго времени суток, участники группы. На видео - я. Хотелось бы обратиться к водителю данного автобуса, что, если выкладываешь информацию на суд людей, пиши хотя бы правду, - написал мужчина в социальной сети.

При этом мужчина, в свою очередь, поясняет, мол, на самом деле все было не так: автобус выезжал не с парковочного кармана, а с первой полосы на крайнюю левую, вытеснив его «КИА» на встречку. При этом никаких помех в виде такси не было, а впереди стояли два других красных автобуса.

- Ты на следующей остановке хотел посадить больше людей и заработать себе лишние сто рублей. Из-за этого ты подвергаешь опасности чужие жизни. Жаль, что у тебя не хватает мозгов вести себя адекватно по жизни. Культуры вождения у тебя нет, также, как и мужества ответить за свои поступки. И повел я себя так с тобой, как ты того заслуживаешь. Водитель автобуса, если ты до сих пор не понял, что делать в таких ситуациях, позвони мне. Я тебе поясню, - дополнил свое сообщение водитель «КИА».

Тем временем видео с дорожным конфликтом уже изучают сотрудники правоохранительных органов, которые и дадут свою оценку всему произошедшему.

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