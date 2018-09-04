2018-09-04T14:49:15+03:00
Происшествия

Дорожные войны по-казански: водитель автобуса выдержал осаду водителя иномарки

Видеозапись конфликта изучают сотрудники правоохранительных органов [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Еще одно происшествие с автобусом из МУП ПАТП-2 произошло в Казани 3 сентября. Общественный транспорт из данного автопарка в последнее время часто становится предметом внимания сотрудников ГИБДД Казани и прокуратуры: то водитель во время движения управляет автобусом ногами, то кондуктор, в ответ на нападение пьяной пассажирки, хватает ее за волосы.

На этот раз все произошло в Приволжском районе на улице Фучика. Водитель автобуса маршрута №18 записал на видео все, что с ним происходило на остановке «Сафиуллина», и выложил ролик в социальные сети.

- Ехал от остановки Сафиуллина в направлении остановки Фучика. Было много людей в салоне. Выезжая с остановки, пришлось выезжать с остановочного кармана на 2-ую полосу (из-за припаркованных таксистов на остановке), предварительно включив левые поворотники. В попутном направлении двигался персонаж, что на видео. По всей видимости ему не понравился мой маневр. Он меня подрезал и резко останавливался перед автобусом, - также в соцсетях объяснился водитель автобуса.

Дорожные войны по-казански: водитель автобуса выдержал осаду водителя иномарки.соцсети

По сделанной им записи видно, что перед автобусом стоит иномарка «КИА», водитель которой явно ведет себя агрессивно. Мужчина обещает в извращенной сексуальной форме расправиться с водителем автобуса, требует, чтобы он вышел из салона и ответил, как настоящий мужчина.

Но тот категорически отказывается, и, проявляя железную выдержку, вполне цензурно пытается пообщаться с оппонентом. Попутно рекомендуя кондуктору вызвать полицию, что та и делает. При этом на улице водитель иномарки решил выместить злость на автобусе - начал закрывать и едва не сломал зеркала общественного транспорта.

Комментарии на это видео посыпались, как из ведра. За пару часов - более 200. Мнения разделились, но самые трезвые головы порекомендовали не делать скоропалительных выводов. Кто-то предположил, что водитель автобуса подрезал иномарку, создав угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров легковушки.

При этом ответ от второго участника конфликта, того самого водителя «КИА» не заставил себя долго ждать.

- Доброго времени суток, участники группы. На видео - я. Хотелось бы обратиться к водителю данного автобуса, что, если выкладываешь информацию на суд людей, пиши хотя бы правду, - написал мужчина в социальной сети.

При этом мужчина, в свою очередь, поясняет, мол, на самом деле все было не так: автобус выезжал не с парковочного кармана, а с первой полосы на крайнюю левую, вытеснив его «КИА» на встречку. При этом никаких помех в виде такси не было, а впереди стояли два других красных автобуса.

- Ты на следующей остановке хотел посадить больше людей и заработать себе лишние сто рублей. Из-за этого ты подвергаешь опасности чужие жизни. Жаль, что у тебя не хватает мозгов вести себя адекватно по жизни. Культуры вождения у тебя нет, также, как и мужества ответить за свои поступки. И повел я себя так с тобой, как ты того заслуживаешь. Водитель автобуса, если ты до сих пор не понял, что делать в таких ситуациях, позвони мне. Я тебе поясню, - дополнил свое сообщение водитель «КИА».

Тем временем видео с дорожным конфликтом уже изучают сотрудники правоохранительных органов, которые и дадут свою оценку всему произошедшему.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кредиторы "ВИМ-Авиа" собираются обсудить вопрос об объявлении компании банкротом
ВТБ предлагает клиентам «Время Мультивпечатлений»
Нижнекамский колледж получил в подарок от президента Татарстана миллион рублей
В Казани росгвардейцы задержали «романтика», укравшего букет и плюшевого медведя
В Казани президент Татарстана встретился с представителем Папы Римского в России
В Татарстане пожарные вывели из горящего дома четверых человек, в том числе двух детей
В Татарстане врачи выходили новорожденную девочку весом всего 495 граммов
В Казани потратят 14 миллионов рублей на ремонт лифтов в надземных пешеходных переходах
ВТБ выступит генеральным спонсором Ярмарки финансовых решений FINFAIR 2018
Президент Татарстана открыл республиканский нефтегазовый форум-2018
В Казани во время пожара погибла 92-летняя пенсионерка
На съемках фильма «Зулейха» Чулпан Хаматова показала округлившийся животик
На утилизацию снега в Казани в потратят почти 40 миллионов рублей
Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет 21,5 миллиардов рублей
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителей, скрывшихся после наезда на пешеходов
В Чебоксарах водитель такси устроил ДТП, где пострадал его восьмилетний пассажир
В Марий Эл водолазы отыскали тело утонувшей женщины
В Чувашии пенсионер сбил на трассе девятилетнего велосипедиста
В Казани задержали мужчин, пытавшихся перебросить телефоны через забор колонии