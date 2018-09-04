2018-09-04T13:44:54+03:00
Общество

В Татарстане водитель пинками выгнал неадекватного пешехода с проезжей части

Мужчина разгуливал по дороге и мешал автомобилистам [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане водитель пинками выгнал неадекватного пешехода с проезжей части.Соцсети

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Курьезный эпизод произошел на одной из дорог Нижнекамска. Там пришлось усмирять неадекватного пешехода. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как автомобиль "Тойота" остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода. Впрочем, мужчина передвигался по дороге крайне медленно, разговаривая по мобильнику, будто прогуливался по собственной квартире.

По всей вероятности, водитель японской легковушки что-то сказал пешеходу. Тот рассвирепел, пошел за машиной и не придумал ничего лучше, чем запустить в уезжавшую иномарку собственным телефоном. Бросок, к слову, не удался. Гаджет упал прямо на дорогу.

Меж тем, пешеход и не думал уходить в сторону. Он начал бродить по проезжей части, чем явно не обрадовал автомобилистов. Мужчине начали сигналить и требовать, чтобы он ушел с дороги.

В итоге один из водителей не выдержал. Он вышел к пешеходу и силой оттащил его на обочину, завершив его удаление с дороги пинком под пятую точку. После этого водитель отправился к автомобилю, чтобы продолжить движение. Что было с пешеходом дальше - остается только догадываться.

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