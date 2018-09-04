2018-09-04T15:04:56+03:00
Происшествия

Татарстанского боевика, воевавшего в Сирии, поймали при бегстве в Евросоюз

Российские силовики добились его экстрадиции на родину
Лика ИСАЕВА
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До этого мужчине удавалось долго скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки.До этого мужчине удавалось долго скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конце августа из Греции в Россию доставили 30-летнего уроженца Татарстана. Мужчина находился в международном розыске за участие в террористических формированиях, воюющих на стороне исламистов.

Выдали его благодаря совместной работы ФСБ, Генпрокуратуры, ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России.

Сообщается, что в январе 2014 года, являясь сторонником религиозно-экстремистской идеологии, татарстанец уехал в Сирию, где воевал на стороне террористов.

Когда же запахло жаренным, мужчина ради спасения своей жизни решил скрыться на территории Евросоюза. Именно при попытке легализоваться в Греции он выдал свое местонахождение российским силовикам.

По их ориентировке в январе 2018 года в Афинах татарстанца в итоге задержали. Его поместили под предэкстрадиционный арест. В последствие представленных российской стороной доказательств преступлений мужчины хватило, чтобы власти Греции удовлетворили запрос о его выдаче.

- В настоящий момент проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям, - сообщили ФСБ России.

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