2018-09-04T12:59:06+03:00
Происшествия

В Ульяновске ФСБ задержало завуча школы, который устроил хакерскую атаку из мести

Его целью стало уничтожение документов на интернет-ресурсе городского управления образования
Лика ИСАЕВА
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Мужчина уничтожал документы, не отрываясь от рабочего процесса.Мужчина уничтожал документы, не отрываясь от рабочего процесса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В декабре 2017 года из управления образования Ульяновска в правоохранительные органы города поступило заявление о хакерской атаке на ресурсы ведомства. Исчезли важные документы: персональные данные школьников и учителей, бухгалтерская и финансовая отчетность школ и гимназий города.

В процессе расследования сотрудниками УФСБ Ульяновской области было установлено, что для взлома системы хакер воспользовался компьютером одной из школ города. Поэтому злоумышленника установили довольно быстро. По информации «КП-Казань», им оказался заместитель директора по безопасности общеобразовательной средней школы №57.

Мужчина уничтожал документы, не отрываясь от рабочего процесса. Размер ущерба и точное количество пропавших файлов еще предстоит выяснить.

Завуча допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. По словам мужчины, он таким образом решил отомстить за обиды, которые ему причинили сотрудники управления образования Ульяновска.

Завучу за хакерскую атаку грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

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