В Татарстане в смерти 26-летней беременной женщины винят врачей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-04T11:53:22+03:00

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28 августа жительница Заинск 26-летняя Елена Спиридонова отправилась с младшей дочерью в магазин, чтобы купить в детский сад вещи детям. Дочерям 2 и 3 года. К тому же женщина была снова беременна. Елена находилась на девятом месяце и должна была родить 21 сентября.

Во время пути женщина неожиданно ощутила сильную боль, ей стало плохо. Прохожие на улице вызвали «скорую помощь».

- «Скорая» подъехала, Лене сделали укол и отправили пешком домой. Сказали, домой придешь выпей «ношпу». Госпитализировать не предложили, потому что скорая сразу поехала на аварию на Сахарный завод, - рассказала «КП-Казань» родственница погибшей Роза Абзалова.

Дома Елене снова стало плохо. Она попросила посидеть с дочерью соседей, а сама пошла вызывать себе «скорую помощь».

- Приехали, Лене опять сделали укол. Фельдшер поинтересовалась стало ли лучше. Но Лена сказала, что начала задыхаться. В итоге ей еще один укол сделали в руку, и она пошла в туалет. Там начала хрипеть и упала. Ее загрузили в машину и повезли в больницу, - рассказали «КП-Казань» родственники погибшей.

По дороге в больницу Елена начала терять сознание и в итоге скончалась. Ее не родившегося ребенка спасти также не удалось.

Сейчас по данному факту проходит доследственная проверка. Вниманию правоохранителей подверглись действия врачей, ведущих беременность погибшей, «сокрой помощи» приезжавших по вызову и медиков больницы, куда в итоге везли Елену.

- Какой укол ей делал фельдшер никто не знает. Тело отвозили в Казань на экспертизу, диагноз поставить не смогли. За два дня до смерти она ходила на прием к лечащему врачу - все было хорошо, анализы в норме, - рассказала «КП-Казань» Роза Абзалова.

В то же время, как сообщили в следственном комитете Татарстана, когда первый раз к Елене приезжала «скорая» и медики, по их словам, сделали укол с учетом ее беременности, она сама подписала отказ от госпитализации.

Как стало известно «КП-Казань» из собственных источников в правоохранительных органах, смерть беременной женщины могла произойти из-за проблем с сосудами. Елена работала нянечкой в детском саду «Лесная сказка». Теперь ее 32-летнему мужу придется одному воспитывать двоих дочек.

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