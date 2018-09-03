Казанцы начали разгуливать по улицам города в подгузниках

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-03T12:16:53+03:00

Так взрослые пытаются избавиться от комплексов и побороть свои страхи

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные в столице Татарстана некоторые прохожие стали свидетелями необычной прогулки. В районе улицы Журналистов в Советском районе были замечены несколько взрослых людей в одних лишь подгузниках.

При этом они ходили по улице и делали вид, что ничего необычного не происходит. Так, прохожие сфотографировали девушку, которая переходит через дорогу в подгузнике и молодого человека. При этом парень решил еще и выделиться - на нем был кучерявый белый парик, а руках воздушный шарик.

Как выяснилось в эти выходные в одном из офисных центров Казани поблизости проходил тренинг личностного роста. Пройти по улице в подгузнике для взрослых - было одним из заданий.

По словам сотрудников местного офиса, необычные тренинги проводит одна из организаций довольно часто. Своим клиентам, желающим научиться раскрепощаться, они дают самые необычные задания - высушить стиранные вещи в вагоне метро, выгулять утюг на проводе по центру Казани, собрать максимальное количество денег у прохожих на улице.

При этом стоимость таких тренингов от 15 тысяч рублей и выше. Помогают ли они людям достичь желаемых результатов –доподлинно не известно. Зато прогуливающиеся в подгузнике люди изрядно повеселили горожан и подняли им настроение.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»