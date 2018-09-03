Казанский первоклассник поздравил группу «Серебро» с Днем знаний

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-03T13:45:01+03:00

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В День Знаний, 1 сентября, группа «Серебро» выступила в Казани. Солистки трио - Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова появились на сцене незадолго до полуночи в откровенных нарядах. На девушках были блузки в спортивном стиле и юбки с откровенным вырезом.

На секс-символов сцены пришли посмотреть казанские школьницы в вечерних платьях и традиционных бантахФото: Искандер ЯРУЛЛИН

Певицы рассчитывали покорить мужскую публику, но большая часть гостей были молодые девушки. «Серебро» признались, что посвящают свое выступлению всем, кто сегодня пошел в школу.

Но ни зрители, ни певицы не ожидали увидеть в толпе первоклашку.

- Ты сюда со школьной линейки пришел? - пошутили певицы со сцены.

Отец мальчика, видимо, сам будучи фанатом группы, посадил школьника на плечи и пробрался в первые ряды, где ребенок в честь Дня знаний подарил Ольге Серябкиной букет белых роз. Девушка удивилась юному гостю и поцеловала его в щеку. Мальчик же не растерялся и стал подпевать любимым исполнительницам их хиты «Мало тебя» и «Не надо больнее».

Лишь когда отец вдоволь насмотрелся на девушек с близкого расстояния, а может просто устал держать ребенка на шее - направился к выходу.

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