В Татарстане пьяный 17-летний подросток угнал автомобиль, его остановили при помощи оружия

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-02T21:09:50+03:00

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День Знаний - 1 сентября, 17-летний подросток из Набережных Челнов отметил громко и с "салютом". Он выпил и взял у соседей их автомобиль - ВАЗ-2114, покататься. Для того, чтобы его остановить, сотрудникам Госавтоинспекции МВД Татарстана пришлось стреляли по автомобилю.

Все началось в 22.14, когда на приглашение остановиться на обочине дороги водитель "четырнадцатой" только нажал на газ, пролетев мимо патрульного автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции бросились в погоню, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, предлагая остановиться. Но отечественная легковушка не притормаживала, стараясь на большой скорости удрать от правоохранителей. При этом беглец-водитель нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Инспекторы ДПС приняли решение остановить автомобиль, применив оружие. Но на предупреждение и первый выстрел в воздух водитель не отреагировал, пришлось прицельно стрелять по колесам. Три выстрела смогли остановить "четырнадцатую", но управлявший ею мужчины попытался скрыться в кустах, однако не успел - его задержали.

Оказалось, что водителю едва исполнилось 17-ть лет, и он не имеет водительских прав. Да и состояние молодого человека вызывало подозрение у правоохранителей. Когда на место подоспели законные представители подростка, то провели медицинское освидетельствование. Подозрения подтвердились - он был пьян, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях за: управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, неподчинение законному требованию сотрудника полиции об остановке, управление транспортным средством не имеющим при себе документов и страхового полиса ОСАГО. Подростка доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

За проступок сына придется отвечать и родителяям - в отношении законного представителя собран проверочный материал для направления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия процессуального решения. Если собственник автомобиля напишет заявление об угоне его "четырнадцатой", то задержанному грозит возбуждение уголовного дела по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкции этой статьи подразумевают наказание - до пяти лет лишения свободы.