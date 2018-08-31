Школьница из Казани примет участие в съемках российского блокбастера для подростков

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-31T13:50:20+03:00

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Творческо-благотворительный проект «Поколение М МТС и киностудия «Корпорация Русская Фильм Группа» (RFG) подвели итоги всероссийского киноконкурса «Кинозал». Из сотен работ была выбрана короткометражная картина про онлайн-поколение 16-летней Ипкеевой Дианы из Казани.

В рамках конкурса подростки 15-18 лет из всех регионов России должны были создать и представить свою короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Киноработа о взаимоотношении людей с гаджетами творческой группы «Шаг» под руководством Дианы Ипкеевой была признана лучшей и по мнению экспертного жюри, и по мнению пользователей онлайн-площадки «Поколения М».

Юный режиссёр войдет в состав профессиональной съемочной группы полнометражного кино и осенью отправится в Москву на съемочную площадку подростковой драмы «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

16-летняя Диана живет в Казани, учится в школе №69. У девушки немало творческих увлечений, но больше всего погружена в киноискусство. По рассказал Дианы, профессионально киноделом нигде не обучалась, зато часто посещает открытые мастер-классы и фестивали кино в Казани. Многие режиссёры и операторы города Казани поддерживают начинания молодого таланта советом. Полтора года назад Диана вместе с другими казанскими подростками создала киноорганизацию «Шаг», ребята проводят фотопроекты, снимают короткометражки, социальные ролики, посещают разные мастер-классы. В будущем девушка планирует поступать в московский университет на факультет режиссуры.

- С проектом «Поколение М» я знакома давно. Мы с друзьями пробовали себя на разных кинофестивалях и конкурсах блогеров, но удалось победить только, сняв собственное кино. Мы решили принять участие в конкурсе «Кинозал» по нескольким причинам: тема конкурса о поколении подростков и интернете – это отличный способ заявить о себе и о своих ровесниках, о наших проблемах и возможностях, показать своё творчество. Но главное, «Поколение М» – это реальный шанс исполнить свою мечту, – рассказала Диана Ипкеева.

Наставниками конкурса «Кинозал» в рамках проекта МТС «Поколение «выступили российские актеры, среди которых актер Андрей Мерзликин, актриса театра и кино Анна Чурина, продюсер киностудии «Корпорация Русская Фильм Группа» Алена Мареева, а также молодые актеры. Возглавил жюри киноконкурса проекта «Поколение «М» кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист Алексей А. Петрухин.

- Приятно видеть талантливую девочку из Татарстана в числе лучших из лучших. Надеюсь, что успех в «Поколении М» станет началом ее творческой карьеры. Уверен, что в новом сезоне проекта примут участие еще больше талантливых татарстанских ребят. Ведь речь идет о неравнодушных детях, которые своим творчеством помогают в лечении тяжелобольным сверстникам, – отметил директор филиала МТС в Татарстане Марат Шакиров.

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд.

В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.