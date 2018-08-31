Как казанский оркестр вылечил Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-31T14:27:59+03:00

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Это случилось во время последнего визита певца в столицу Татарстана

Во время своего последнего визита в Казань (в декабре 2011 года – Ред.), Иосиф Кобзон выступил на сцене Казанской Филармонии с оркестром народных инструментов Татарстана. По словам дирижера и художественного руководителя оркестра - Анатолия Шутикова, к выступлению с мэтром готовились серьезно. Разучили более 30 его популярных хитов. Каждый понимал, что работает с легендой и стоять с ним на одной сцене - мечта любого музыканта.

- Иосифа Давидовича я встречал на машине в аэропорту и сопровождал пока он находился в Казани. Он был не совсем здоров. Пока ехали - рассказывал о городе, который как раз готовился к Универсиаде. Ему очень понравилось, как преобразились улицы за последние десятилетия, - рассказал «КП-Казань» дирижер Анатолий Шутиков. - Тогда я понял, что он нормальный человек без звездных закидонов и мэтрством от него не отдавало.

Как вспоминает дирижер, во на казанской сцене с именитым певцом случилось невероятное. Иосиф Кобзон, который хворал, после репетиции вдруг воспрял. Ему понравилось, что оркестр хорошо подготовился к выступлению. Об этом он признался зрителям во время своего выступления: «Недомогание и простуда прошли. Меня вылечил ваш оркестр».

Коллеги по сцене называют Иосифа Кобзона человеком без звездных закидоновФото: Александр ЧЕРНОВ

- После выступления в Казани он написал письмо президенту Татарстана, где просил поддержать наш оркестр. Мы тогда, откровенно говоря, находились в плачевном состоянии - требовались новые инструменты и костюмы. Он это увидел и как руководитель комиссии по культуре в итоге отправил два письма, где указал, что оркестр может стать хорошей визитной карточкой Татарстана. По его просьбе нам выделили деньги, на которые мы пошили новые костюмы для музыкальной труппы, обновили струнный состав и купили дорогостоящие баяны, в которых очень нуждались, - рассказывает Анатолий Шутиков.

Дружба казанского дирижера с Иосифом Кобзоном продолжалась до последних дней. На праздники и дни рождения Анатолий Шутиков отправлял певцу поздравительные телеграммы. В ответ получал слова благодарности. Некоторое время назад ответы стали приходить реже. Теперь фотография дирижера с Иосифом Кобзоном висит в холле Татарской государственной филармонии.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался днем 30 августа. Ему было 80 лет.

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