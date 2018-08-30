Свершилось! В Казани открыли станцию метро «Дубравная»

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-30T14:15:47+03:00

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В день Республики в Казани открыли одиннадцатую станцию метрополитена «Дубравная». На открытие приехал президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани - Ильсур Метшин и советник президента - Минтимер Шаймиев.

Президент Татарстана на открытии станции метрополитенаФото: Искандер ЯРУЛЛИН

Президент Татарстана признался, что открытие второй линии станции метрополитена не за горами, - Мы приступили к строительству второй ветки метро не смотря на все финансовые сложности. Тихо-тихо мы и эту задачу решим. Хочу поздравить вас с Днем города и Республики. Спасибо что вы вместе с нами здесь.

Сейчас коридор заканчивается тупиком, но скоро через него можно будет перейти на вторую ветку казанского метрополитенаФото: Искандер ЯРУЛЛИН

Чтобы попасть в метро теперь не обязательно покупать проездной жетон. Расплатиться можно, прислонив к табло «вертушки» кредитную карту, на которой есть пай-пасс. Над выходом из станции стеклянный панорамный коридор, а рядом уже есть тоннель, который заканчивается тупиком. В будущем здесь появится переход на вторую ветку казанского метрополитена - на «станцию имени Юлиуса Фучика». По словам сотрудников метрополитена, в следующий раз откроют сразу пять станций. Место их строительства уже огородили забором. Срок сдачи пока не известен.

Стены оформлены плиткой, имитирующей кору дуба, в светильники сделаны в форме вековых деревьевФото: Искандер ЯРУЛЛИН

Открытие станции «Дубравная» откладывали три раза, а строилась она дольше всех - почти пять лет. Хотя по протяженности она самая короткая. По словам начальника станции «Дубравная» и «Проспект Победы» Гульсины Сибагатуллиной ко Дню города строительство завершилось на 98 процентов. Открыли все вестибюли, которые выходят на две стороны улицы Рихарда Зорге и на трамвайные остановки. Станции оснащены шестью лифтами и современными подъёмниками для инвалидов. Установить современное оборудование для людей с ограниченными возможностями здесь особенно важно, ведь рядом со станцией находится Дом инвалидов. У каждого подъёмника есть оператор, который следит за всеми кто находится в лифте. Хотя на выходе из подземки корреспондент «КП-Казань» помог выбраться из лифта девушке с коляской. По ее словам в лифте она застряла с самого открытия, а на призыв о помощи так никто и никто не пришел.

Начальник станции метро "Дубравная"Фото: Искандер ЯРУЛЛИН

- К открытию готовились долго и не спали два дня. Я считаю, что эта станция самая красивая в городе. Пассажиры с утра подходят со словами благодарности, так же облагородили территорию вокруг станции метро - все очень красиво,- рассказала начальник станции.

Станция «Дубравная» расположена в одном из самых зелёных районов города. Поэтому ее оформление имитирует лесной массив. Плитка на стенах выполнена в форме коры дуба, а зеленые светильники с национальным татарским орнаментом символизируют вековые деревья. Уникальность архитектурного оформления станции в том, что потолок, оформленный так называемыми «шоколадными дольками» не поддерживают несущие столбы. От этого станция получилась особенно светлая и яркая.