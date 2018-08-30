«Анлим» - тариф с безграничным и честным интернетом от Билайн

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-30T11:46:29+03:00

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новый тарифный план «Анлим», особенность которого - безлимитный мобильный интернет не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Новый тариф отвечает всем потребностям современных пользователей мобильного интернета.

Помимо безлимитного интернета на высокотехнологичной сети «Билайн» в тариф включены 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов по всей России. Кроме того, абонентам будет доступна возможность просмотра видео в потрясающем HD-качестве на максимальных скоростях (при наличии технической возможности). Опция доступна бесплатно первый месяц после подключения, далее стоимость составит 3 рубля/сутки. При необходимости, опцию можно отключить по короткому номеру 067402330.

Для казанцев абонентская плата за тариф с включенной опцией просмотра HD-видео составляет 420 рублей в месяц (330 рублей в месяц без опции HD-видео), а для максимального удобства клиентов действует посуточная тарификация.

Подключить* тариф можно с 30 августа в салонах «Билайн», а также перейти в приложении «Мой Билайн» или с помощью короткого номера 0674000123.

Для ряда клиентов безлимитный интернет – привлекательное предложение, учитывающее их потребности и дающее двойной контроль над расходами. Тарифный план «Анлим» – это простое, прозрачное и максимально сбалансированное предложение, учитывающее интересы этой аудитории.

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/unlim/

* Переход на новый тариф для абонентов «Билайн» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.