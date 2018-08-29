Школьный шоппинг: помогаем выбрать гаджеты для ребенка

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-29T17:05:25+03:00

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Остаются считанные дни до торжественной линейки первого сентября. Готовясь к школе татарстанские родители уже давно не ограничиваются покупкой пеналов, портфелей, ранцев. В нашу жизнь прочно вошли всевозможные гаджеты: телефоны, планшеты, «умные» часы. От этого ни взрослым, ни детям никуда недеться. Некоторые устройства могут существенно облегчить жизнь родителей и обезопасить детей. Накануне начала нового учебного года эксперты МТС рассказали, какие девайсы покупают для школьников в 2018 году.

Выбираем смартфон

Alcatel 1 — мечта первоклассника

Стоимость: 4990 рублей

Без смартфона сейчас никуда даже ученику начальных классов. Посмотреть информацию в интернете, обсудить домашнее задание в общем классном чате — все это базовые потребности для современного школьника. В качестве первого смартфона отлично подойдет Alcatel 1 — свежая модель с широкоформатным 5-дюймовым дисплеем.

Смартфон продается в трех цветовых решениях — синем, золотом и черном. Внутри все самое необходимое: 8 ГБ внутренней памяти для хранения данных, четырехъядерный процессор, обеспечивающий комфортную скорость работы и простая 5-мегапиксельная камера. А вишенкой на торте стала облегченная версия операционной системы — AndroidOreo GO Edition. Она специально разработана Google для работы на устройстве с простой начинкой и отличается высокой скоростью работы.

Honor 7A — лучший друг школьника

Стоимость: 7470 рублей

Простой смартфон от Honor в металлическом корпусе. Порадует школьника своим 5,45 дюймовым безрамочным дисплеем, на котором удобно смотреть фотографии, видеоролики и пользоваться интернетом.

Новинка может похвастаться громким динамиком, благодаря которому ребенок не пропустит звонок от родителей. Также Honor 7A получила неплохую 13-мегапиксельную камеру и мощный аккумулятор ёмкостью 3020 мАч — хватит на 1,5-2 дня работы.

SamsungGalaxy A6 — надежный смартфон для старшеклассников

Стоимость: 17990 рублей

SamsungGalaxy A6 притягивает взгляды окружающих благодаря своему «безграничному» экрану. 5,6-дюймовый безрамочный дисплей выполнен по фирменной технологии Super AMOLED — он отличается неприлично высокой яркостью, контрастностью и глубиной черного цвета.

Восьмиядерный процессор обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Можно запускать тяжелые трёхмерные игры и другие приложения, смотреть фильмы или видео в высоком качестве и не переживать, что смартфон не справится с нагрузкой.

Выбираем планшет

HuaweiMediapad T3 7 — простой планшет с поддержкой LTE

Стоимость: 5990 рублей

Доступная модель, которая подойдет ученикам начальной школы. HuaweiMediapad T3 7 поддерживает работу с текстовыми документами, презентациями. На него можно загрузить книги и учебники, поставить онлайн-переводчик или Skype для видеосвязи.

В свободное от учебы время планшет идеально подходит для развлечений — на ярком 7-дюймовом экране удобно смотреть видео, общаться в соцсетях и т.д.

SamsungGalaxyTab S3 — планшет для творчества

Стоимость: от 34990 рублей

Продвинутый планшет от известного бренда. Главной изюминкой Tab S3 стала поддержка фирменного стилуса S Pen. Он распознает до 4096 степеней нажатий и позволяет рисовать настоящие шедевры. Можно делать рукописные заметки, оставлять пометки на документах, рисовать, вырезать скриншоты любой формы и многое другое.

SamsungGalaxyTab S3 также получил мощную начинку и большой Super AMOLED экран, который отлично подходит для просмотра мультимедийного контента — фильмов, видеороликов, фотографий и много другого.

Выбираем детские часы.

Детские часы Кнопка Жизни AimotoStart

Стоимость: 2599 рублей

В AimotoStart установлен цветной сенсорный экран и специальная сенсорная кнопка для звонков. Производитель предусмотрел необходимые функции детских GPS часов: шагомер, отслеживание местоположения, история перемещений, уведомление о выходе из разрешенной зоны, кнопка SOS, удаленное прослушивание и голосовой чат. Часы можно использовать как телефон: совершать звонки и отправлять сообщения. Для этого достаточно установить сим-карту оператора сотовой связи.

Кроме того, гаджет дополнили функцией водонепроницаемости — можно не бояться, что детские часы выйдут из строя из-за дождя.