Жители Казани в шоке: Воспитатели частного детского сада матом кричат на детей и выставляют их на балкон

СЕГОДНЯ 16:41 2018-08-29T16:45:03+03:00

В ясли-саде на улице Сафиуллина почти тридцать детей весь день сидят в небольшой квартирке, а воспитатели в отсутствие родителей кричат на малышей и не подходят к ним часами

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Детский сад в трехкомнатной квартире многоэтажки по адресу Сафиуллина, 26а открылся полгода назад. Соседи узнали о нем по баннеру, который собственник квартиры повесил на балконе первого этажа.

ОТ ХОРОШЕЙ СЛЫШИМОСТИ НЕ УБЕЖИШЬ

За 6900 рублей в месяц ребенка обещали кормить, выводить на прогулку, обучать и развлекать. Первая группа набралась быстро, затем вторая. По словам соседей в квартире одновременно может находиться тридцать детей.

Два воспитателя не в состоянии смотреть за ними. Поэтому прибегают к очень нестандартным приемам воспитания.

- Ребенок может кричать полчаса и час, его никто не будет успокаивать. У нас очень хорошая слышимость. Днем всегда слышим, как воспитатели кричат матом на детей. Кроме того, к молодой воспитательнице приходит молодой мужчина. А на прошлой неделе, когда мальчики долго не успокаивались, их просто выставили на балкон, - рассказывает жительница дома Альфия. Соседи вызвали полицию, к их приезду детей успели впустить обратно.

ВОСПИТАТЕЛИ ПРОГОНЯЮТ МЕСТНЫХ ДЕТЕЙ С ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Жильцам дома это соседство мешает жить. Небольшое пространство под лестницей зимой забито санками в два ряда. Летом родители оставляют там на весь день коляски. Пройти через них бывает очень сложно. На вопросы жильцов, наглые воспитатели ссылаются на хозяина квартиры, которого давно не видели.

– Не могу понять, как нерадивые родители могут отдавать своих детей в подобные ясли, ведь это обыкновенная городская квартира. Понятно, что в государственные сады сейчас трудно попасть, но отдавать ребенка на весь день не понятно кому, не зная, как с ним будут обращаться и чем кормить - выше моего понимания. Мы с женой стараемся вместе сидеть со своими детьми - два дня я, два дня она, - рассказал житель подъезда, вернувшийся с прогулки с коляской. По словам жильцов, жалобы они писали во всевозможные органы. По обыкновению приходят стандартные отписки. Решать их проблему никто не собирается. Детям, которые живут в этом дворе в дневное время невозможно находиться на единственной игровой площадке. На нее разом выходят два десятка малышей во главе с воспитателем. По словам местной детворы, воспитанники детского сада на глазах воспитателя испражняются в песочнице, играют прямо на дороге. Сами воспитатели могут даже выгнать с площадки местных малышей, если у детсадовских с ними возникает конфликт.

ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР НА РЕБЕНКА

- У меня в группе 12 детей с 2 до 3 лет. Всего две группы - ясельная и младшая. В моей группе 12 человек и в яслях примерно 12. Иногда больше бывает, - рассказала воспитательница ясли-сада. - Сейчас цена 11900 тысяч в месяц. Это за пятидневку с семи до семи, питание включено.

Каким образом тридцать детей умещаются в городской квартире - не понятно. На улице и в подъезде установлены видеокамеры. При малейшем интересе со стороны третьих лиц или соседей - воспитатели за дверью вызывают сотрудников частного охранного предприятия. Но судя по следам вмятин на входной двери и прожженному дверному звонку, охрана не всегда приезжает ложно.

За последние полгода жильцы дома забыли, что такое тишина и свободные парковки в собственном дворе. По словам соседей, помещение не соответствует санитарным требования. В детских садах обязательно должен быть запасной выход и несколько санузлов. Из всех требований - за полгода только спилили решетку на балконном окне.

- Мы проверили документы - садик официально числится как развивающий центр, где детей могут держать не более нескольких часов в день. Но никак не весь день! Видимо, у хозяина свои связи в нужных органах, раз любое обращение в полицию сходит им с рук, - рассказал житель двора Ильсур Тимшин.

ВСЕ ДЕТИ СПЯТ, ВЫ УВЕРЕНЫ?

За обыкновенной железной дверью на 30 квадратных метрах спят почти тридцать детейФото: Искандер ЯРУЛЛИН

Родители рассказывают, что внутри ясли-сада все красиво оформлено. Но попасть туда посторонним людям сложно. Незнакомым дверь не открывают, а домофон не работает.

- Мы жильцы ничего сделать не можем. Детские крики постоянно слышны до верхних этажей, слышим, как с малышами плохо обращаются, но родителям важна цена, а не то что их ребенок вырастет здоровым и адекватным гражданином, - рассказывают жильцы. Корреспондент «КП-Казань» на протяжении сорока минут звонил в дверь, чтобы попасть внутрь - все это время за дверью не смолкал плач ребенка. Успокоить его никто не пытался. Лишь на улице встретил воспитателя, который возвращался в детский сад. На вопрос, почему вас нет на рабочем месте – девушка ответила - у нас все-равно тихий час до трех, все дети спят.