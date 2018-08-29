Нео уже не тот: в Казани состоялся предпоказ фильма «Как женить холостяка»

29 Авг. 16:51 2018-08-30T13:19:40+03:00

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Минут через 20 после начала показа комедийной мелодрамы «Как женить холостяка» из зала тихо, стараясь быть незамеченными, вышла пара. Казалось бы, мало ли у них причин покинуть кинотеатр, вдруг дело вовсе не в фильме. Однако спустя еще несколько минут со своих мест встали две девушки и тоже направились к выходу, активно жестикулируя и возмущаясь. В течение полутора часов из зала вышло восемь человек. Наверное, здесь и стоило бы прекратить отзыв о фильме – кажется, и так все ясно - но не все так однозначно.

Картина полна красивой французской музыки и прекрасных пейзажей, но одно только это не спасало еще ни один фильм от провала. Большиснтво людей на эту комедию пришли из-за актрского состава: главные роли сыграли известные голливудские актеры Киану Ривз (тот самый Нео из «Матрицы» и Кевин из «Адвоката дьявола») и Вайнона Райдер (Ким Богс из «Эдварда руки-ножницы» и Аманда из «Звездного пути»). Но не Нео, ни Ким Богс уже не те, что когда-то полюбились зрителям.

Перейдем к сюжету: история Фрэнка и Линдси начинается в аэропорту. Соблазнившись незнакомкой, главный герой делает ей комплимент, но очень скоро понимает, что эта дамочка не так проста и невинна, какой кажется на первый взгляд. Так, простое "у вас милое платье" перерастает в перепалку, и вот они уже видеть друг друга не могут. Каким же неприятным стал для них факт того, что они оба летят на свадьбу к одному и тому же человеку.

Судьба не останавливается и продолжает играть с героями, как девочка с куклами: вот они оказываются за одним столом, а вот их номера в отеле получаются смежными. Кажется, это все знаки, что они созданы друг для друга. Однако такое приходит в голову только зрителям. Сами герои уверены – это просто нелепые совпадения. К тому же Фрэнк – закоренелый холостяк, а у Линдси разбитое сердце. Судьба уже начинает сдаваться, наблюдая за их упрямством, но ей на помощь приходят гости на свадьбе, которая, словом, напоминает больше пир во время чумы, чем празднование. Они-то и начинают разрабатывать план по женитьбе холостяка.

Эту картину от всех остальных американских комедий отличает странный юмор. Сначала он даже создает некий диссонанс в голове: неужели американцы действительно смеются над подобным? Но стоит найти информацию об авторе текстов и режиссере картины, как все становится на свои места. Им выступил Виктор Левин – сценарист скорее сериалов, чем фильмов. Человек русского происхождения, не до конца оставивший позади родной юмор.

Своеобразная подача информации тоже немного настораживает: на протяжении более получаса (а это одна третья фильма) на экране не происходит практически ничего кроме диалога Фрэнка и Линдси. Здесь словно нет второстепенных персонажей, а есть только два главных героя и массовка. Необычно, но местами нудно.

Итог: картина не для кинотеатра, а скорее для домашнего просмотра с любимым человеком. Но только на тот случай, если вам вдруг захочется посмотреть чего-то романтичного и максимально легкого, не заставляющего думать и не оставляющего после себя никаких вопросов.