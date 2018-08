День города-2018 и День республики в Казани: полная программа празднования и откуда лучше смотреть салют

СЕГОДНЯ 20:56 2018-08-28T20:56:16+03:00

30 августа в Казани отметят День республики и День города-2018. На эту дату и в ее преддверии намечена целая череда праздничных мероприятий – от концертов с участием Стаса Костюшкина, групп Hi-Fi и «Любэ» до праздничных салютов, которых в этом году будет целых два.

29 АВГУСТА

Вахитовский и Приволжский районы

Для тех, кто проживает в жилых массивах Мирный и Отары в эту среду на площадках перед домами культуры пройдут праздничные концерты, в том числе с участием детских творческих коллективов.

Советский район

Там 29 августа, в преддверие главного события - Дня города-2018, праздник «Казанские дворики» пройдет в микрорайонах Азино 1, Азино 2, Горки, в жилых массивах Нагорный, Вознесенское и Дербышки, а также в парках и скверах, которые находятся на территории района.

100-летие поселка Юдино

В эту среду там на площади у Дома культуры «Железнодорожников» в 11.00 стартуют мероприятия, посвященные этой круглой дате. Торжество символично назвали «Мечтаю. Творю. Люблю».

На протяжении всего праздника у Дома культуры в Юдино для пришедших будет проходить и развлекательная программа. Также там организуют интерактивные и спортивные площадки, зону food-корта, где можно будет перекусить, ярмарку, на которой, кстати, многодетным семьям обещали предоставить скидки.

Кульминацией же 29 августа в честь 100-летия поселка станет выступление на главной сцене финалистов местного конкурса караоке «Голос нашей команды - голос нашего двора». Но самыми же ожидаемыми будут выступления ансамбля «Веселые волгари», трио «Зу-Ляй-Ля», группы Silfred crew, Miami Dance, Элвинa Грeя и Стаса Костюшкина.

Завершится же празднование юбилея салютом.

Внимание водители!

К слову, начиная с 28 августа и в само 100-летие в Юдино для автомобилистов будет действовать ряд ограничений.

Так, уже с 21.00 28 августа до 9.00 29 августа будет запрещена парковка и остановка машин на улицах Бирюзовая и Лейтенанта Красикова - от дома №1а по Бирюзовой до Ферганской; на улице Ильича - от паровоза-памятника до Революционной; на улице Черемховская – от Красикова до Яна Юдина.

А с 6.00 до 21.00 29 августа это ограничение будет действовать на улице Революционная.

Кроме того, в сам праздник - с 9.00 до 21.00, перекроют проезд по улицам Бирюзовая и Красикова - от дома №1а по Бирюзовой до Ферганской; по улице Ильича - от паровоза-памятника до улицы Революционная; по улице Черемховская - от Красикова до Яна Юдина.

30 АВГУСТА

Kazan City Racing-2018 на площади Тысячелетия

13.00 – именно тогда будет дан старт масштабному авто- мотошоу, которое проходит в Казани уже пятый год подряд. Это событие заслуживает звание самого главного и зрелищного в этот праздничный день. Так, чем же в этот раз собрались удивлять жителей и гостей города?

Хедлайнером Kazan City Racing-2018 станет команда «КАМАЗ-мастер», которая в честь Дня республики и Дня города-2018, а также своего 30-летнего юбилея представит грандиозное шоу.

Так, в программе уникальная выставка спортивных грузовиков «КАМАЗ», демонстрирующая эволюцию техники с момента основания команды в 1988 году и до настоящих дней. Особой эксклюзивной изюминкой здесь станет презентация совершенно нового спортивного болида.

Порадуют зрителей скоростные проезды, дрифт-шоу на многотонных грузовиках и прыжок «КАМАЗа» через трамплин под стенами Казанского Кремля.

Гостей и жителей города в этот день также ждет выступление московских полицейских из пилотажной группы «КАСКАД». Они исполнят уникальные каскадерские трюки и элементы экстремального вождения, причем как автомобилей, так и мотоциклов.

Свое мастерство покажут и пилоты MCGP серии Moscow Classic Grand Prix. Они наглядно продемонстрируют на что способны советские «Волги» и «Москвичи». К слову, вместе с ними на классических «Жигулях» выступят и гонщики казанской серии К1600.

Кроме того, зрителей в День города-2018 ждут и головокружительные трюки на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах с применением дыма, а также пиротехники.

Вход на шоу бесплатный.

Казанский Кремль

С 12.00 до 23.59 - в стенах Казанского Кремля пройдет фестиваль современного татарского искусства Tat Cult Fest.

В программе выступления таких исполнителей, как Zulya Kamalova and The Children of the Underground (Австралия), Aygyul (Австрия), Super Tatar (Финляндия-Германия), Энвер Измайлов (Крым), АИГЕЛ (Санкт-Петербург) и Ислам Сатыров (Ставропольский край).

Помимо современной татарской музыки в День города-2018 в Казанском Кремле будет представлены различные выставки, а также литературная и детская зоны. Не обойдется и без food-корта, и дизайн-маркета. К тому же пришедшие туда 30 августа смогут полюбоваться современными инсталляциями и арт-объектами.

Центр семьи «Казан»

С 10.00 до 18.00 там будет проходить республиканский этно-фестиваль «Мозаика культур». В нем примут участие представители народов, проживающих в Татарстане. Так, на площадке перед пришедшими на праздник выступят порядка 50 исполнителей со всей республики. Это как профессиональные коллективы, так и самодеятельные.

Кроме того, гости и жители города смогут здесь увидеть изделия народно-художественных промыслов. Также одновременно со всем этим на площадке у Центра семьи «Казан» состоится фестиваль национальных литератур народов России. При этом гостями этого события станут поэты, журналисты, литераторы, актеры и историки.

С 18.00 до 22.00 на главной сцене площадки намечен главный гала-концерт Дня города-2018. Хедлайнерами на нем выступят группы Hi-Fi и «Любэ», а также исполнительница Гузель Уразова.

Кстати, по завершению этого концерта именно с площадки Центра семьи «Казан», а также с Кремлевской набережной лучше всего будет видно главный салют в честь Дня республики и Дня города-2018 Казани. Красочные залпы начнут озарять ночное небо в 22.00.

Дворец земледельцев

С 20.00 до 22.00 там для любителей классической музыки пройдет уже восьмой по счету фестиваль «Казанская осень». На сцене с Государственным симфоническим оркестром Татарстана перед гостями и жителями города выступят солистка театра «Геликон-опера», сопрано Ольга Толкмит, а также ведущий баритон Большого театра Андрей Жилиховский.

Они представят романтическую программу под названием «Love is in the Air». Прозвучат классические арии из опер русских, немецких и итальянских композиторов: Моцарта, Россини, Бизе, Доницетти, Пуччини, Дворжака и Чайковского.

Театр имени Галиаскара Камала

С 10.45 до 14.00 на площадке у театра пройдет фестиваль народного творчества «Играй, гармонь». В нем примут участие представители татарских, русских, марийских, удмуртских, чувашских коллективов. Запланированы парад гармонистов и конкурсы частушек. Будут там представлены и номера оригинального жанра.

С 14.30 до 17.00 там же пройдет концерт участников фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман».

Старо-татарская слобода

С 13.00 до 20.00 на пешеходной улице Каюма Насыри выступят ветераны и популярные артисты города, а также пройдет инклюзивный театральный перфоманс «Город открытых сердец», фестиваль национальных искусств «Казан солгесе» и концерт современной татарской музыки «Яна давер» с участием молодых исполнителей.

Казанский ипподром

С 14.30 до 19.00 там пройдет конноспортивный парад, а также 15 заездов и скачек. Участники будут бороться за право обладать Кубком президента Татарстана и Призом мэрии Казани.

Завершаться соревнования фейерверком.

Группа «Мураками» и бесплатный лимузин (проспект Победы, 141)

С 12.00 до 19.15 на площадке Пляж Бар торгового центра в рамках фестиваля «МоХИТовый заряд» выступят дуэты LIA&BEN и 2people, кавер-группы Fiesta, Doratti и «Большой Куш». Завершит фестиваль группа «Мураками».

Кроме того, с парковки этого торгового центра свой путь начнет бесплатный лимузин. Он, кстати, также предстанет в роли пункта приема макулатуры, которую можно будет обменять на подарки. Горожан ждут с сухой бумагой, картоном, книгами и журналами с 11.00 до 13.00 на парковке торгового центра со стороны остановки общественного транспорта на проспекте Победы.

Сам же лимузин будет курсировать по Казани и случайным образом выбирать себе пассажиров из числа простых прохожих. Мало того, что поездка в вип-машине будет бесплатной, так еще во время пути можно будет принять участие в экологической викторине и подробнее узнать о раздельном сборе отходов.

Парк имени Горького

С 10.00 до 15.00 там в честь Дня города-2018 пройдет детский праздник «Сокровища старого парка». В течение дня там, помимо работы различных развлекательных площадок, будут раздавать подарки за прохождение квеста.

На входе дети получат воздушные шары и специальные карточки с указаниями маршрута. Чтобы пройти квест нужно получить три отметки в эту карточку на каждой из зон активности. Тем, кто пройдет это испытание обещан подарок.

Создадут к празднику в парке и зону «Велоград». Ее посетители могут принять участие в викторинах и конкурсах, которые посвящены правилам дорожного движения.

Запланирована здесь на День города-2018 и выставка детского технического творчества, а также игра в шахматы и шашки на площадке «Парк шахматистов».

В свою очередь на территории около фонтана пришедших на торжество пригласят на литературные чтения.

Кстати, помимо всего перечисленного в парке имени Горького для детей пройдут соревнования по баскетболу, мини-футболу и легкой атлетике, а также спортивному ориентированию.

Парк Горкинско-ометьевский лес

Там с 16.00 до 19.00 намечено проведение семейного праздника «ВелоДобро в Казани!». Во время которого состоится вручение 30 велосипедов детям из многодетных и малообеспеченных семей. Их собрали горожане.

Кроме того, в программе мероприятия шоу, фотозона, конкурсы с призами, а также мастер-классы по обучению езде на велосипедах и их ремонту,

Также среди детей в парке пройдет финал гонки «Обгоняй-ка».

Парк «Крылья Советов»

В 20.30 там пройдет заключительный показ из серии бесплатных киносеансов «Ретро-четверг». Завершит программу 30 августа культовая советская картина «Курьер». Вход свободный

Парк Победы

С 10.00 до 16.00 пройдет открытый городской чемпионат по спортивному метанию ножей. Его участники будут соревноваться, попадая в мишень с расстояния от 3 до 7 метров.

Парк «Черное озеро»

В 18.00 там начнется вечеринка «Музыка Черного озера». Так, на площадке выступит кавер-группа NOVA, после которой начнется танцевальный open-air. Кстати, пришедших туда научат танцевать сальсу, бачату и кизомбу.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Традиционно во время подготовки и проведения Дня города в Казани для движения транспорта закрывают ряд улиц. Так, с 22.00 28 августа до 6.00 29 августа и с 20.00 29 августа до 6.00 31 августа проезд будет запрещен на площади Тысячелетия, где будет проходит авто- мотошоу Kazan City Racing-2018.

Также 30 августа с 7.00 и до полуночи проехать нельзя будет по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Повлияет День города-2018 и на работу общественного транспорта Казани. Его работа, кстати, 30 августа будет усилена. Правда, из-за перекрытия улиц ряд маршрутов все же изменит свою схему движения.

Итак, на День города-2018 работа казанского метро с 13.00 до 24.00 будет вестись по пиковому режиму рабочего дня. В планах усилить и работу троллейбусного маршрута №1 «Горьковское шоссе – Роддом» - с 20.00 до 24.00, а также троллейбусного маршрута №3 «Ул.Академика Глушко, 15 – Речной порт» - с 13.00 до 21.00.

В свою очередь автобусы маршрутов №№6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89, следующих по улице Декабристов, и маршрутов №№22, 28, 28а, 89 - по улице Батурина, будут курсировать по графику рабочего дня - с 13.00 до 24.00.

Что же касается изменений в схеме движения, то они будут действовать с 20.00 29 августа по 30 августа:

- автобусы №№15, 29, 75 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют по улице Право-Булачная – улица Астрономическая – улица Лобачевского – улица Карла Маркса – улица Батурина – Кремлевская дамба, а далее по прежним маршрутам;

- автобусы №№6, 35, 37, 47, в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют по улице Татарстан – улице Московская – улице Чернышевского – улице Лево-Булачная – улице Астрономическая – улице Лобачевского – улице Карла Маркса – улице Батурина – Кремлевская дамба, далее по маршрутам;

- автобус №74 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следует по улице Татарстан – улице Тукая – улице Шахиди – улице Чернышевского – улице Лево-Булачная – улице Астрономическая – улице Лобачевского – улице Карла Маркса – улице Батурина – Кремлевская дамба, далее по маршруту;

- автобусы №№15, 29, 75 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по улице Кремлевская Набережная – улице Саид-Галеева – улице Шахиди – улице Чернышевского – улице Лево-Булачная далее по маршрутам;

- автобусы №№6, 35а, 37, 47, 74 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по улице Кремлевская Набережная – улице Саид-Галеева – улице Шахиди – улице Чернышевского – улице Московская далее по маршрутам;

А вот троллейбусный маршрут №2 «Ст.метро Пл.Г.Тукая – ул.Сибирский тракт (кольцевой)» в период с 20.00 29 августа по 30 августа будет закрыт.

ПОГОДА

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана от 28 августа, на День республики и День города Казани на территории региона ожидается переменная облачность, утром и днем местами небольшой дождь, гроза. При последней кратковременные усиления ветра до 15-18 м/с. Без ненастья же он будет неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха днем будет на отметках от +23 до +28 градусов.

