В Чувашии сотрудник ГИБДД вместе с сыном спасли из пожара парализованного парня

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-28T13:14:55+03:00

Если бы не Плотниковы, то молодой человек мог сгореть заживо. Фото: МВД Чувашии

Они вынесли его из горящего дома вместе с инвалидной коляской

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В прошедшие выходные сотрудник ГИБДД Чувашии полковник полиции Юрий Плотников и его 20-летний сын Максим приехали в деревню Сарчаки Моргаушского района, чтобы отдохнуть и заодно навестить родственников.

Находясь в гостях, они услышали снаружи громкий хлопок, а выглянув, увидели, как на противоположной стороне улицы горит дом.

Они бросились на помощь. Вместе с ними на пожар прибежали другие соседи – чуть ли не полдеревни. Сначала попытались потушить разбушевавшееся пламя собственными силами, но безуспешно. Тогда Плотников с сыном, а также с другими добровольцами, начали голыми руками оттаскивать стоящие рядом с горящим домом машины. Чтобы спасти хотя бы их.

Только тогда полковник полиции узнает, что внутри полыхающего здания находится 17-летний парализованный юноша, внук хозяина дома.

Плотников и его сын подбежали к ближайшему окну и разбили его. Первым в охваченную огнем комнату забрался отец. После к нему на помощь пришел и Максим. Вдвоем они вынесли инвалидную коляску вместе с парнем, который едва не сгорел заживо.

В результате пожара жилое помещение дома сгорело дотла. Однако благодаря Юрию Плотникову и его сыну Максиму обошлось без человеческих жертв. Сообщает МВД Чувашии.