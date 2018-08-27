Первая женщина-пилот в истории Red Bull Air Race ищет мужа в Казани

СЕГОДНЯ 16:58 2018-08-27T16:58:29+03:00

В интервью «Комсомолке» 36-летняя Мелани Астелс призналась, что любит пиво и хочет открыть в России свои бизнес [эксклюзив, фото]

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Смелости Мелани Астелс позавидует любой мужчина. За ее спиной сотни сложных полетов на аэрогонках, она пилот гражданской авиации и первая женщина-участник в истории Red Bull Air Race.

Мелани родилась в Англии, но в детстве переехала во Францию. С 6 лет посещала авиашоу и мечтала стать летчиком-истребителем. Но родители хотели видеть дочь переводчиком или юристом.

Но с 18 лет, работая управляющей сети автозаправок, девушка начала откладывала деньги на уроки пилотирования. И вот, когда Мелани исполнился 21 год, произошел ее первый полет. Его она до сих пор помнит в мельчайших деталях. Тогда на улице шел сильный снег, и преподаватель летной школы был уверен, что девчонка испугается непогоды и не решиться подняться в воздух. Но не тут-то было. По словам Мелани, эмоции от первого полета были непередаваемыми. Тогда она уверенно поняла, что хочет только летать.

- Основные рекомендации девушкам, которые следуют за мечтой - слушать желания и идти к целям. Никого не слушайте, задавайте себе планку и стремитесь к ней. Перед первым полетом, к которому я долго шла, был страх, что мне не понравится летать и я буду разочарованна. Но на качество первого полета это никак не повлияло, - рассказала «КП-Казань» Мелани Астелс.

На свой первый полет она копила с 18 лет.Фото: из личного архива героя публикации.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И АЛКОГОЛЬ?

Мужчины-пилоты часто недооценивают Мелани, но это вредит только им. Ведь соперник она сильный. Так, в Абу-Даби, где она в прошлом году она неожиданно заняла первое призовое место. Тогда у организаторов Red Bull Air Race возникли сомнения – стоит ли в этой стране женщине публично вручать награду, но все обошлось.

Как многие девушки Мелани часто посещает парикмахера, любит ходить с подругами в магазины. Хотя бы час в день проводит у бассейна на солнце. Последнее, правда, происходит в редкие дни.

Мужчины-пилоты часто недооценивают Мелани, но это вредит только им.Фото: из личного архива героя публикации.

Женщина-пилот придерживается правильного питания, но при этом не прочь с друзьями выпить вина или пива.

- Против алкоголя ничего не имею, ведь я из винного региона (Франции – Ред.), - призналась Мелани во время интервью «КП-Казань».

Поэтому в том, чтобы выпить традиционный бокал шампанского после гонки, они не видит ничего плохого. Другое дело, когда во находишься за штурвалом самолета. Во время соревнований Мелани полностью сосредотачивается на происходящем. Кроме того, она отдает все силы и предполетной подготовке. Так, перед авиагонками в Казани, когда ее коллеги пилоты отправились гулять по городу, Мелани посвятила свое свободное время консультациям и изучению маршрута

- А город можно увидеть и сверху, - шутит Мелани. К слову, в этот раз, обойдя соперников-мужчин, она, как и в прошлом году на соревнованиях в Казани заняла четвертое место.

Во время соревнований Мелани полностью сосредотачивается на происходящем.Фото: из личного архива героя публикации.

ЛУЧШЕ ПОВАР, ЧЕМ ЛЕТЧИК

- Мне 36, скоро 40 и 42. Я боюсь двух вещей – не состояться в спорте, которому посвятила жизнь и не состояться в семейной жизни. У меня нет семьи. Это давит, а возраст и профессия сказываются, - откровенно поделилась с «КП-Казань» Мелани Астелс.

Женщина-пилот уверенна, что спутника жизни может встретить где угодно, даже в Казани. Ей нужен партнер, который будет давать свободу, будет в меру заботливым и сможет поддержать ее начинания, а особенно в ее профессии.

У нее были отношения и с пилотом, и с участниками аэросоревнований по высшему пилотажу. Но самые теплые отношения были у нее с поваром, ведь он был очень заботливый. Но, одно точно, говорит Мелани, профессия в выборе партнера не станет решающим фактором.

«В МОЕМ ДОМЕ ЖИВЕТ БОГИНЯ МЩЕНИЯ»

Сейчас дома ее ждет мама и котенок, которого она забрала из приюта для животных.

– Ему 8 месяцев, он черно-бело-рыжий. Зовут Немезис. Я очень жду, когда вернусь домой, чтобы можно было о нем заботиться. «Немезис» - мой любимый гоночный самолет, а по мифологии Немезида - богиня мщения, - рассказала «КП-Казань» Мелани Астелс.

В планах первой женщины-пилот в истории Red Bull Air Race летать до 42 лет, а в 2020 году получить лицензию на мастер-классы, полетать с ней еще 2-3 года и только потом открыть свою летную школу, а в идеале и вовсе открыть собственную авиалинию.

Кстати, Мелани знает, что французов очень любят в России и даже дарят им жилье. Поэтому готова рассмотреть любые предложения о сотрудничестве, чтобы работать и жить здесь с русским мужем.