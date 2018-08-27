2018-08-27T13:40:05+03:00
Общество

«Почему мы должны ждать?»: учителя Набережных Челнов жалуются на то, что им не заплатили за работу

Речь идет о дополнительных занятиях по родному языку
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Жалоба появилась на официальной соцстранице администрации Набережных Челнов.Жалоба появилась на официальной соцстранице администрации Набережных Челнов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На официальной соцстранице администрации Набережных Челнов появился пост, где пользователь под именем Людмила Никифирова, представляющаяся преподавателем, обращается к властям города от лица школьных учителей.

Она жалуется на то, что педагогам до сих пор не заплатили деньги за проведение дополнительных уроков по родному языку. Их, по словам Никифоровой, у педагогов в прошлом учебном году было проведено от 34 часов и более.

- Просим ответить учителям города. В прошлом учебном году, нам всем дали дополнительные час на изучение родного языка. Администрация школ эти часы не оплатила, ссылаясь на отсутствие денег. Мы звонили в Казань, нам ответили, что деньги на оплату этих часов находятся в Муниципалитете. Стоит ли нам ждать оплаты этих часов или нас обманули? - спрашивает Людмила Никифирова.

Через некоторое время под этим сообщением свой комментарий оставил начальник управления образования и по делам молодежи Исполкома Набережных Челнов Винер Харисов.

- Данный вопрос решается Министерством образования и науки Республики Татарстан, - кратко написал чиновник.

Вот только такая краткость не устроила Людмилу Никифирову.

- Это не ответ. Ваша работа стоит денег, а почему мы должны ждать? Уроки уже выполнены! – негодует женщина.

На что ни Харисов, ни другие городские чиновники пока не ответили.

Выплатят ли преподавателям деньги за проведение дополнительных часов - неизвестно. Согласятся ли педагоги после такого брать на себя внеурочные занятия - тоже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Google назвал маньяка Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ, поставив в один ряд с Александром Солженицыным и Викторией Лопыревой
Поисковик автоматически определил «популярность» убийцы, на совести которого свыше полусотни жертв, по его упоминаемости в Интернете
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Мойте руки 20 секунд и запивайте огурцы молоком
В издательстве «Индивидуум» вышла книга «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель», в которой ее автор, ведущая популярного блога «Намочи манту», Дарья Саркисян разоблачает множество советских мифов о том, как быт вредит нашему здоровью
Новости 24
В Казани задержание серийного похитителя велосипедов попало на видео
Первый этап кубка мира FINA-2018 по плаванью пройдет в Казани
Жителя Чувашии, состоящего на учете у психиатра, заподозрили в жестоком убийстве пенсионера
«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»
В 2018 году в систему образования Казани вложили более 15 миллиардов рублей
В Чувашии по факту гибели двух мужчин в запертой бани начата доследственная проверка
Появилось видео с аварии, где грузовик снес с рельсов три ж/д вагона
9 сентября в Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Горсовета
В Казани нашли тело пропавшего рыбака
Авторы 6 проектов стали новыми резидентами ИТ-парка в Набережных Челнах
Назначен первый заместитель главы администрации Ново-Савиновского района Казани
Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани
Три улицы Казани 28 августа останутся без воды
Годовалый ребенок погиб в аварии в Татарстане
Казанский "Ядран" из-за финансовых проблем не сыграет в новом сезоне мини-футбольной Высшей лиги
В Татарстане грузовик протаранил товарный поезд: три вагона сошли с рельсов
27 августа в Татарстане без осадков и до 24 градусов тепла
За 10 дней татарстанские полицейские изъяли более 10 килограммов конопли и марихуаны
Голкипер "Рубина" Коновалов о дебютном матче за клуб: Ребята сказали, что я играл уверенно