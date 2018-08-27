«Почему мы должны ждать?»: учителя Набережных Челнов жалуются на то, что им не заплатили за работу

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-27T13:40:05+03:00

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На официальной соцстранице администрации Набережных Челнов появился пост, где пользователь под именем Людмила Никифирова, представляющаяся преподавателем, обращается к властям города от лица школьных учителей.

Она жалуется на то, что педагогам до сих пор не заплатили деньги за проведение дополнительных уроков по родному языку. Их, по словам Никифоровой, у педагогов в прошлом учебном году было проведено от 34 часов и более.

- Просим ответить учителям города. В прошлом учебном году, нам всем дали дополнительные час на изучение родного языка. Администрация школ эти часы не оплатила, ссылаясь на отсутствие денег. Мы звонили в Казань, нам ответили, что деньги на оплату этих часов находятся в Муниципалитете. Стоит ли нам ждать оплаты этих часов или нас обманули? - спрашивает Людмила Никифирова.

Через некоторое время под этим сообщением свой комментарий оставил начальник управления образования и по делам молодежи Исполкома Набережных Челнов Винер Харисов.

- Данный вопрос решается Министерством образования и науки Республики Татарстан, - кратко написал чиновник.

Вот только такая краткость не устроила Людмилу Никифирову.

- Это не ответ. Ваша работа стоит денег, а почему мы должны ждать? Уроки уже выполнены! – негодует женщина.

На что ни Харисов, ни другие городские чиновники пока не ответили.

Выплатят ли преподавателям деньги за проведение дополнительных часов - неизвестно. Согласятся ли педагоги после такого брать на себя внеурочные занятия - тоже.

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