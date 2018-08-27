«Островок безопасности» теперь в сотни магазинов «Билайн» по Татарстану

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-27T12:22:32+03:00

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«Билайн» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» рассказали о своем долгом сотрудничестве и запуске еще одного совместного проекта «Островок безопасности». Кооперация сотового оператора, который имеет одну из самых больших розничных сетей в стране, и волонтёров уже много лет помогает в поиске пропавших граждан.

Этим летом каждый салон «Билайн» стал местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек. Сотрудники офиса свяжутся с полицией, скорой помощью и семьей, если у обратившегося за помощью будут контакты родственников, а также сообщат в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Теперь родители будут уверены, что, если научат малыша узнавать по яркой полосатой черно-желтой вывеске офис «Билайн», зайдя внутрь и увидев смартфоны, а также дружелюбных сотрудников, ребенок убедится, что попал в нужное место и ему помогут встретиться с родителями. И до их приезда будет находится в безопасном и светлом магазине «Билайн» под присмотром сотрудников офиса.

Чтобы узнать, как на самом деле работают «Островки безопасности» представители отряда «Лиза Алерт» и компании «Билайн» в преддверии нового учебного года провели квест-прогулку по центру Казани, во время которой рассказали журналистам и родителям с детьми о безопасности в городе.

Взрослым специалист поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Айгузель Хайриева дала рекомендации по профилактике исчезновения детей и как правильно действовать, если случилось такая экстренная ситуация. Юных участников события в игровой форме научили простым правилам поведения, которые помогут сориентироваться в незнакомом месте и связаться с родителями. Например, как себя вести, если вдруг остался один на улице с большим потоком людей или в незнакомом парке, не успел за мамой выйти из городского транспорта или заглядевшись на витрину, потерял родителей в огромном торговом центре.

- В течение последнего года мы реализуем масштабную программу трансформации наших офисов. Во-первых, они выполнены в новом дизайне и дают возможность клиентам взаимодействовать с новыми технологиями. Во-вторых, их становится существенно больше. За год в Центральном регионе открылось 445 новых офисов, в Татарстане с начало года число офисов увеличилось в два раза. Нас становится больше, мы становимся заметнее, то есть люди, которым нужна помощь, смогут легко найти офис «Билайн» как на центральных улицах города, так и в жилых районах, — отметил территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом» Ильгиз Гибадуллин.

«Островок безопасности» - это не первый социальный проект компании «Билайн» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Ранее оператор связи запустил Горячую линию по пропавшим детям, которая является единой точкой входа для всех, кому требуется помощь в поимке пропавшего человека. Ее номер - 8 800 700 54 52 должны знать, как взрослые, так и дети – по ней всегда можно попросить помощи при пропаже близкого человека и получить первые рекомендации, как действовать, если потерял ориентир в городе или природной среде.

В конце прошлого года запущено еще одно технологическое решение: сервис смс-информирования «Потеряться – не значит пропасть». Это бесплатная SMS-рассылка о начале активных поисков, которая позволяет присоединиться к ним всем неравнодушным и готовым помочь. От того, сколько человек придут на помощь, очень часто зависит успех поисковой операции и жизнь потерявшихся людей.