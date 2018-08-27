СЕГОДНЯ 19:40 2018-08-27T19:40:20+03:00

Один человек погиб. На месте происшествия образовалась большая пробка [фото, видео]

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Сообщение о ДТП поступило на единый экстренный номер «112» в 17.52. На 822 км трассы М7 в рядом с кладбищем поселка Киндери столкнулись и загорелись сразу три грузовых автомобиля. По словам очевидцев, дым виден за много километров.

Фото: соцсети

- Сейчас на месте ДТП работают Казанский и Высокогорский пожарно-спасательный гарнизоны, - сообщили «КП-Казань» в МЧС Татарстана.

В то же время в МВД республики сообщают, что, предварительным данным, погиб один человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/666053" frameborder="0"></iframe> На трассе М7 под Казанью при столкновении трех фур вспыхнул пожар.соцсети

Согласно основной версии, на обочине трассы стояла сломавшаяся фура. Когда ее на жесткую сцепку стал брать другой грузовик, в них врезалась еще одна фура. По уточнениям МЧС Татарстана, погиб мужчина, который в этот момент выполнял ту самую жесткую сцепку.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщают, что огонь уже потушен, но из-за этого происшествия на трассе образовалась многокилометровая пробка.

- На трассу не суйтесь. Пробка. Около заезда в Дербышки. До аварии не доехал 2 км, - пишут интернет-пользователь.

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