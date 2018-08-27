2018-08-27T19:40:20+03:00
Происшествия

На трассе М7 под Казанью при столкновении трех фур вспыхнул пожар

Один человек погиб. На месте происшествия образовалась большая пробка [фото, видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Грузовики уже потушили.Грузовики уже потушили.Фото: Соцсети
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Сообщение о ДТП поступило на единый экстренный номер «112» в 17.52. На 822 км трассы М7 в рядом с кладбищем поселка Киндери столкнулись и загорелись сразу три грузовых автомобиля. По словам очевидцев, дым виден за много километров.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Сейчас на месте ДТП работают Казанский и Высокогорский пожарно-спасательный гарнизоны, - сообщили «КП-Казань» в МЧС Татарстана.

В то же время в МВД республики сообщают, что, предварительным данным, погиб один человек.

На трассе М7 под Казанью при столкновении трех фур вспыхнул пожар.соцсети

Согласно основной версии, на обочине трассы стояла сломавшаяся фура. Когда ее на жесткую сцепку стал брать другой грузовик, в них врезалась еще одна фура. По уточнениям МЧС Татарстана, погиб мужчина, который в этот момент выполнял ту самую жесткую сцепку.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщают, что огонь уже потушен, но из-за этого происшествия на трассе образовалась многокилометровая пробка.

- На трассу не суйтесь. Пробка. Около заезда в Дербышки. До аварии не доехал 2 км, - пишут интернет-пользователь.

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