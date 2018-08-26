В Чебоксарах полицейские спасли из огня четырех человек

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-26T19:11:25+03:00

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Чебоксарские полицейские смогли предотвратить вероятную трагедию. Старшина полиции Александр Федоров и старший сержант Евгений Ильин, находясь на маршруте патрулирования, на улице Юрия Гарина-Михайловского около 4:00 заметили клубы дыма. Они сразу же позвонили в службу спасения, но дожидаться пожарных не стали, а поспешили к месту происшествия.

- Оказалось, что возгорание произошло в постройке, которая находится вблизи дома и его жилые помещения заполняются дымом. Через окно полицейские увидели, что в комнате спят четверо молодых людей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Федоров и Ильин, разбив оконо в бане, проникли внутрь и эвакуировали находившихся в помещении людей. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.