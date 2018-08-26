"Рубин" сыграл вничью с ЦСКА и не смог поздравить Бердыева с Днем рождения

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-26T12:03:25+03:00

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ЦСКА для "Рубина" соперник не удобный. Из 35 очных встреч казанцы проиграли в 19. При этом, три последних матча между командами в Казани завершались поражениями "Рубина". Более того, казанцы в этих матчах даже не забивали. В последний раз "Рубин" побеждал в родных стенах ЦСКА четыре года назад - 23 августа 2014 года.

В последний раз "Рубин" побеждал в родных стенах ЦСКА 23 августа 2014 года.Фото: Алина НИЗАМОВА

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Впрочем, на сей раз "Рубину" победа была нужна. Дело даже не столько в турнирных перспективах, а в желании поздравить главного тренера с Днем Рождения. 25 августа Курбану Бердыеву исполнилось 66 лет.

Главному тренеру "Рубина" Курбану Бердыеву 25 августа исполнилось 66 лет.Фото: Алина НИЗАМОВА

К очному поединку команды подходили находясь на соседних местах в середине турнирной таблицы. Оба клуба набрали в четырех стартовых турах по 5 очков. В принципе, ситуация в командах похлжа. Что в "Рубине", что в ЦСКА ушли многие игроки. Правда, про "армейцев" в этоя связи говорят куда больше.

Оба клуба набрали в четырех стартовых турах по 5 очков.Фото: Алина НИЗАМОВА

ЦСКА С АХМЕТОВЫМ, "РУБИН" - БЕЗ ДЖАНАЕВА

Действительно, если посмотреть на стартовый состав ЦСКА в игре с "Рубином", то только трое их них выступали за команду в минувшем сезоне. Это голкипер Акинфеев, защитник Фернандес и форвард Жамалетдинов. Кроме того, в основе гостей на поле вышли форвард Эрнандес, полузащитник Влашич, арендованный у "Эвертона" и бывший игрок "Рубина" Ахметов, для которого эта игра была дебютной в стартовом составе ЦСКА.

В основе гостей на поле вышли форвард Эрнандес.Фото: Алина НИЗАМОВА

Пришлось искать варианты с составом и Курбану Бердыеву. Так, матч с "армейцами" по различным причинам пропускали защитники Цаллагов и Байрамян, а также основной голкипер - Сослан Джанаев. Место в воротах в итоге занял Иван Коновалов. Матч с ЦСКА для него, кстати, стал дебютом в Премьер-лиге. На краях обороны же появились Кудряшов и Устинов.

Матч с ЦСКА для Ивана Коновалова стал дебютом в Премьер-лиге.Фото: Алина НИЗАМОВА

БЫСТРЫЙ ГОЛ КАЗАНЦЕВ

Матч начался с небольшим перевесом гостей. Первый голевой момент "армейцы" создали на 8 минуте. Влашич протащил мяч от центра поля к штрафной "Рубина" и здорово пробил в дальний угол. Казанцев выручила перекладина.

Влашич протащил мяч от центра поля к штрафной "Рубина".Фото: Алина НИЗАМОВА

"Рубин" ответил спустя две минуты и сразу голом. Устинов забросил мяч в штрафную, Чико Флорес выиграл воздух и сбросил мяч на всеми забытого Полоза. Дмитрий первым касанием обработал мяч, а вторым пробил точно рядом с Акинфеевым. 1:0.

Дмитрий Полоз пробил точно рядом с Акинфеевым.Фото: Алина НИЗАМОВА

После гола игра успокоилась. Лишь на исходе получаса игры "Рубин" создал еще один классный момент. Азмун убежал к воротам гостей, обыграл Магнуссона и пробил, но точно в руки Акинфееву.

Азмун убежал к воротам гостей, обыграл Магнуссона и пробил, но точно в руки Акинфееву.Фото: Алина НИЗАМОВА

"Армейцы" ответили дальним ударом Ахметова. Мяч пролетел в паре метров от верхнего угла ворот Коновалова. В итоге на перерыв казанцы ушли с преимуществом в один гол.

На перерыв казанцы ушли с преимуществом в один гол.Фото: Алина НИЗАМОВА

ОТВЕТ ЧАЛОВА

После перерыва игра оживилась. У гостей здорово вошел в игру Федор Чалов. Он едва не забил вторым же касанием в матче. Его дальнему удару чуть не хватило точности.

Федор Чалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

"Рубин" ответил не менее опасной атакой. Азмун зацепился за мяч в штрафной гостей и пяткой отпасовал под удар Полозу. Дмитрий, возможно, не ожидал, что эта передача пройдет. Удар у него не получился. Мяч прилетел ровно туда, где находился Акинфеев.

Дмитрий Полоз.Фото: Алина НИЗАМОВА

И все же ЦСКА забил. На 67 минуте Бистрович одной передачей разрезал всю оборону "Рубина" и вывел к воротам Чалова. Форвард "Армейцев" спокойно переиграл Коновалова и сравнял счет в матче.

Форвард "Армейцев" спокойно переиграл Коновалова и сравнял счет в матче.Фото: Алина НИЗАМОВА

ЖАРКАЯ КОНЦОВКА

Казанцы не соглашались на ничью и были близки к тому, чтобы вновь выйти вперед. Сперва Азмн и Бухаров вдвоем убежали к воротам ЦСКА, но в последний момент передачу иранца заблокировал Магнуссон. Следом все тот же Бухаров опередил защитника и пробил из пределом штрафной, но мяч прошел мимо цели.

Бухаров опередил защитника и пробил из пределом штрафной, но мяч прошел мимо цели.Фото: Алина НИЗАМОВА

Концовка матча была по-настоящему жаркой. Обе команды стремились победить. Уже в добавленное время Иван Коновалов дважды спас "Рубин". Сперва он среагировал на дальний удар Магнуссона, а затем в отменном прыжке отразил удар головой Эрнандеса.

В добавленное время Иван Коновалов дважды спас "Рубин".Фото: Алина НИЗАМОВА

На последних секундах "Рубин" мог вырвать победу. Азмун увидел, что Акинфеев далековато вышел из ворот и попытался его перекинуть, но голкипер ЦСКА и сборной России в последний момент сумел отразить удар иранского нападающего. В итоге ничья 1:1.

Голкипер ЦСКА и сборной России в последний момент сумел отразить удар иранского нападающего.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Дав разных тайма. Во втором тайме ребята хотели сохранить счет, неоправданно опускались. В целом, думаю, результат закономерен – могли пропустить, могли и забить, -подвел итог матча Курбан Бердыев.

- Благодаря заменам и характеру удалось отыграться, хотя мы знаем, как это бывает тяжело в матчах с «Рубином». Исходя из того, как проходил второй тайм, могли и выиграть, моменты были. Но и у соперника были острые контратаки. Не хватило качественных передач и завершения. По крайней мере, оказывали давление на ворота соперника. Шаги вперед у нас есть, - отметил наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.

наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем туре "Рубину" предстоит на выезде сразиться с "Ростовом". Команда Валерия Карпина, кстати, сейчас на ходу и с 12 очками входит в тройку лидеров, уступая лишь "Зениту" и "Спартаку". Так что матч будет не из легких. Игра состоится 31 августа. Начало в 19:30.

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