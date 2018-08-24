Tele2 приглашает на Red Bull Air Race

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-24T15:37:01+03:00

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Мобильный оператор Tele2 поддержит пятый этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который состоится в Казани 25-26 августа. Абоненты Tele2 получат особые привилегии на мероприятии и смогут посмотреть на соревнования под другим углом

Гостей Red Bull Air Race ждет захватывающее зрелище – двенадцать легких спортивных самолетов под управлением лучших пилотов из разных стран мира пройдут сложную трассу на низкой высоте над рекой Казанкой. Кроме тренировочных полетов и стремительных гонок зрителей ждут показательные выступления спортсменов в воздухе, на земле и на воде.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 выступает партнером казанского этапа Red Bull Air Race и предлагает своим абонентам максимально погрузиться в атмосферу драйва и скорости. Клиенты оператора смогут выиграть бесплатный вход на соревнования, а также посмотреть на гонку под другим углом. Абоненты получат возможность рассмотреть самолеты крупным планом, принять участие в автограф-сессии с пилотами и даже увидеть гонку глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета. Кроме того, каждый сможет запечатлеть себя под другим углом – за штурвалом самолета в момент выполнения фигуры высшего пилотажа.

Tele2 позаботилась и о комфорте для своих абонентов. В lounge-зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для удобного отдыха и наблюдения за авиагонками, а также модули для быстрой подзарядки мобильных устройств. Там же гости мероприятия смогут подзарядиться бодрящим кофе. А те, кто не смог попасть на соревнования, благодаря быстрому 4G от Tele2 увидят в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов и интервью с пилотами и спортсменами Red Bull в режиме реального времени.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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Red Bull Air Race

Чемпионат мира по авиагонкам, в рамках которого лучшие пилоты легкомоторных самолетов состязаются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. В ходе соревнований пилоты на сверхманевренных самолетах проходят на время воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, развивая при этом скорость до 370 км/ч и испытывая перегрузки до 12G. Пилот, затративший на прохождение трассы наименьшее время и набравший наименьшее количество штрафных очков, получает призовые баллы по итогам этапа. Чемпионом мира Red Bull Air Race объявляется пилот, набравший наибольшее количество призовых баллов в чемпионате.

Чемпионат мира Red Bull Air Race стартовал в 2003 году. С тех пор по всему миру прошло более 80 гонок. В 2017 году самая быстрая гоночная серия мира впервые была проведена в России, в Казани. В 2018 году гонка проходит в 8 этапов: в Абу-Даби, Каннах, Тибе, Будапеште, Казани, Винер-Нойштадте, Индианополисе и Форт-Уэрте.