Вопросы, оставшиеся без ответа: в Казани показали последний фильм трилогии «Гоголь. Страшная месть»

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-24T14:05:05+03:00

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Выходя из кинозала, никак не хотелось верить, что это – конец истории, за которой следило столько людей. Нет, было не то чтобы досадно прощаться с полюбившимися персонажами, просто в голове осталось такое количество вопросов, ответы на которые получить хотелось, но не удалось.

Не предупреди создатели заранее, что это будет трилогия, не было бы сомнений в продолжении. Но продолжения не будет, а значит, вопросы так и останутся без ответов. Однако, обо всем по порядку.

Третья часть «Гоголя» повествует об интересном прошлом Лизы, возлюбленной Николая Васильевича, воскрешает многих мертвых и убивает некоторых живых. К тому же все старые и новые герои франшизы здесь встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника. Поверьте, ответ этой загадки вас поразит. Заранее забудьте все, что вы знали о персонажах – каждый из них совсем не тот, за кого себя выдает.

Начало фильма - нарезка отрывков из прошлых частей франшизы. Такое обычно свойственно американским телесериалам. Хотя, чего тут удивляться? «Гоголь», по сути, и есть сериал, который шагнул на широкий экран российских кинотеатров.

По иронии судьбы, с каждой новой главой в «Гоголе» все меньше Гоголя: главный герой превращается в наблюдателя. Вокруг него разворачиваются все новые и новые драмы, а он лишь пытается вникнуть, запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы после изложить на бумаге.

Говоря о мистическом наполнении картины, нельзя не отметить, что оно сделано в лучших традициях произведений писателя, но порой переходит всякие границы: так, воскресшие люди ломают гробы под тонной земли и с легкостью выбираются на поверхность, проложив себе дорогу одной рукой. Весь фильм – одна большая сказка без какого-либо намека на привязку к реальности.

Да, зрители узнают все об убийце девушек Диканьки, но они так и не узнают многого другого. Кто спас главного героя от смерти при рождении? Что будет дальше с бабушкой Христиной? Останется ли безнаказанным сыщик Яков Гуро? Скажется ли на Николае Васильевиче та сила, которую передала ему Лиза? Что станет с его любовью к ней?

Финал трилогии отбрасывает нас в начальные минуты первой части – Гоголь безбожно пьет в Санкт-Петербурге. Но не все так банально: тех, кто придет на фильм и досмотрит его до конца, ждет сюрприз – вместо одного писателя они получат троих.

Закрадывается мысль, что создатели картины потратили все свои силы на превращение Александра Петрова в Николая Васильевича, и именно поэтому у них не осталось желания продумывать образы Пушкина и Лермонтова.

Словно любой кудрявый юноша с рождения априори похож на Александра Сергеевича. Последние минуты заставляют уже расслабившихся зрителей вздрогнуть. Причины подобного авторского решения не ясны, но вместо точки вновь ставится запятая.