Инвестиции в скорость: в районах Татарстана растет 4G-сеть

СЕГОДНЯ 10:58 2018-08-23T10:59:03+03:00

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Несколько лет назад в Татарстане начал работу мобильный оператор Tele2. Компания планомерно увеличивает покрытие сети и буквально год назад запустила на территории республики LTE.

- Ровно год назад мы получили уникальную возможность - республика попала в число регионов с повышенными инвестициями на реализацию программы по строительству LTE-сетей, - отметил директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов.

Спустя год компания подвела в цифрах, за которыми кроются настроение и комфорт клиентов, первые итоги работы сети четвертого поколения. По сообщению Кабанова, только за это время интернет-трафик, который качают пользователи, увеличился в 4,5 раза, и ежедневно статистика доказывает - это не предел. Количество 4G-абонентов же с прошлого августа выросло в 1,5 раза.

А НА ОКРАИНЕ СВЯЗЬ ЕСТЬ?

За год оператор в три раза увеличил число базовых станций стандарта LTE и покрыл сетью четвертого поколения все крупные города и 25 районных центров региона.

- Мы отошли от привычной схемы, сосредотачивать все технологии в городе. И развернули строительство на территории области. Половину от всех новых базовых станций мы построили в городе, а другую половину в районах и сельской местности, - рассказал Кабанов.

Новый стандарт Интернета 4G доступен не только жителям Казани и крупных городов, но и 25 районных центров республики.

По словам технического директора казанского филиала компании Дмитрия Савенкова, особое внимание уделено развитию сети в малых населенных пунктах. Так, новые базовые станции LTE появились в десятках населенных пунктах Сармановского, Заинского, Тукаевского, Атнинского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Лаишевского, Высокогорского, Верхнеуслонского, Мамадышского, Мензелинского, Новошешминского и Лаишевского районов.

- Сейчас строительство ведется параллельно во всех районах республики, - отметил Савенков.

Такая работа дала свои результаты. По словам Савенкова, буквально год назад 80% трафика LTE приходилось на Казань, остальное потребляли жители оставшейся части республики. Сейчас же переток трафика идет в сторону районов: 72% на столицу Татарстана и 28% - на районы.

ИНТЕРНЕТ ОТДЫХАТЬ ПОМОГАЕТ?

В первую очередь компания ведет работу с участками, где отмечается большое скопление людей. Оценивается потребление не только по трафику, но и по обращениям граждан.

- В Казани мы покрываем почти 100% жителей, но здесь трафик растет очень высокими темпами, поэтому мы сосредоточились на увеличении емкости сети в местах повышенной нагрузки на оборудование, - подчеркивает Кабанов.

Так, с нуля построены базовые станции в Международном аэропорту «Казань», у стадиона «Казань Арена», у железнодорожного вокзала. Также новое оборудование появилось у театра кукол «Экият» и Центра семьи «Казан». Удовлетворили пожелание жителей микрорайона Горки. Например, клиенты Tele2 при посещении торгового комплекса «Горки парк» остаются на связи, где не все операторы мобильной связи могут порадовать своих пользователей высокоскоростными технологиями.

- Кроме того, что мы покрываем центральные объекты, мы работаем со спальными районами, - добавил Кабанов.

Так, например, новые базовые станции появились на улицах Фрунзе, Дубравная, Сафиуллина.

В свою очередь Савенков добавил, что оператор запустил LTE в популярных туристических местах республики: «Камском трофее» в Камском Устье, Камском море в Лаишевском районе и одной из жемчужин туристического маршрута республики - памятном городе Болгар Спасского района.

МНОГО РАВНО КАЧЕСТВЕННО?

Большая площадь покрытия, конечно, хорошо, но немаловажно и качество связи.

- У нас идет не только стройка, но и постоянная работа над качеством действующей сети, - отметил Кабанов.

За год оператор вдвое увеличил полосу пропускания частот в диапазоне 1800 тысяч МГц. Тем самым скорость 4G-интернета выросла в два раза.

Так, в Казани внимание было приковано к популярным местам: озера Лебяжьи и Кабан, парк Горького, центральная часть города, улица Баумана, территория Голубых озер, а также территории отелей «Ривьера» «Корстон». За пределами Казани сигнал усилили на территории Свияжских холмов, Иннополиса, «Камского трофея», Царево Village и на территории «города в городе» - предприятия «Нижнекамскнефтехим».

Таким образом, скоростной мобильный Интернет сегодня доступен для 90% населения республики, связью четвертого поколения могут пользоваться 75% жителей, а голосовой связью - 97%. До конца года в Татарстане появится еще 53 базовые станции.