«Альфа» рассказывает, как стать настоящим мужчиной

22 Авг. 23:57 2018-08-24T17:28:51+03:00

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Язык не поворачивается назвать фильм семейным приключением. «Альфа» - серьезное драматическое произведение, после которого задумываешься над вечными вещами. Актуальная история рассказывает о том, как женоподобный сын вождя племени борется со страхами и становится воином.

Он отправляется на охоту с вожаками племени и на глазах у всех погибает. А cпустя время оказывается жив и полгода добирается домой, той тропой, по которой с отцом они шли неделю. По пути он приручает волка, учиться охотится, плавать подо льдом и ценить семью.

Несмотря на то что фильм идет полтора часа, есть ощущение что за его просмотром прошли все два. Особенно вяло происходит развитие событий в первой половине фильма. Зато потом до победного конца вас будет держать интерес - чем все закончится.

Режиссер фильма Альберт Хьюз - это самое важное что нужно знать, собираясь на киносеанс. Он снял «Книгу Илая» и «Из ада». Он придерживается своего стиля и показывает «вкусную» картинку.

Кроманьонцев режиссер сделал не отталкивающими, а красоту дикой природы нетронутой и великой. Съемки проходили в канадской провинции Альберта, на территории парка Дайносор, где были найдены останки более чем 500 динозавров.

Сценарий прост, но все сделано по канонам Голливудского кино. Герои разговаривают на старом племенном языке, чтобы зритель мог еще и на слух ощутить эпоху зарождения цивилизации. А одежда, детали, быт приближают героев к нашим современникам.

Фильм претендует на звание ремейка «Выжившего». В нем тоже есть драматическая история о выживании в дикой природе, где беспощадно все - начиная погодой, заканчивая дикими зверями.

Фильм получился зрелищным с красивыми визуальными переходами и большим количеством натурной съемки. Финал картины показывает, что никакие старания не проходят впустую, ведь сын вождя не только вырос, но и впервые в истории приручил собаку.

«Альфу» стоит воспринимать, как красивую сказку о том, что мир на каждом шагу готовит нам испытания и нужно везде пытаться отразить удар смерти. Смерти на съемках фильма действительно были.

Авторы не уведомляют зрителей о том, что «при съёмках фильма ни одно животное не пострадало» из-за сцены убийства и освежевания четырёх бизонов. Тем не менее, парнокопытных убили все же убили, но гуманно и специально обученные люди.