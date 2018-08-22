2018-08-22T16:39:25+03:00
Общество

Татарстанцы раскупают спортивные гаджеты и смартфоны

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МТС проанализировала итоги продаж с начала 2018 года и пришла к выводу, что на фоне роста популярности беговых соревнований, в салонах МТС в Татарстане наибольший интерес вызвали фитнес-трекеры и smart-часов.

С января по июнь жители Татарстана стали покупать «умные» часы и браслеты в десять раз больше, чем годом ранее. В основном татарстанцы в салонах МТС предпочитают приобретать устройства - Honor, Xiaomi и Huawei. Одновременно с наручными гаджетами растут продажи наушников, выбор покупателей разделился поровну между классическими проводными и bluetooth-наушниками.

По-прежнему, одной из основных причин похода в брендовый салон МТС остается покупка нового смартфона. Всего в Татарстане стали тратить на приобретение смартфонов на 25% больше по сравнению с 2017 годом. Примечательно, что с начала года заметно увеличился спрос на смартфоны китайских брендов доля. Так, лидером по популярности стали смартфоны китайского бренда Huawei, обогнав бренд Samsung.

Многим жителям республики пришлась по душе программа trade in, с помощью которой можно сдать старый смартфон и купить со скидкой новый гаджет. Рассрочки также остаются основным способом покупки продвинутых устройств.

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