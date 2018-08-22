Когда завод - одна сплошная семья

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-21T18:43:00+03:00

Любовь Перепечонова с сыном Сергеем и внуком Артуром на производстве. Фото из личного архива

«Комсомолка» рассказывает о династии вертолетостроителейp> Семейные трудовые династии были и останутся поводом для гордости, причем не только членов семьи, но и предприятия. Как минимум это знак качества отличных условий, созданных работодателем, и призна

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Семейные трудовые династии были и останутся поводом для гордости, причем не только членов семьи, но и предприятия. Как минимум это знак качества отличных условий, созданных работодателем, и признак конкурентоспособности профессий. Для семьи же единое дело является способом сплочения и дает чувство сопричастности к общим достижениям. На этот раз героем материала «Комсомолки» стала династия семьи Одинцовых - Перепечоновых, трудящихся на производстве Казанского вертолетного завода. Общий трудовой стаж шести членов семьи приближается к 130 годам. Если же добавить годы работы на предприятии и других дальних родственников, то вполне возможно отметить 200-летний юбилей.

ЗАЗЫВАТЬ НАЧАЛ КРЕСТНЫЙ

Как оказалось, отсчет общего трудового стажа начинается с Ивана Ивановича Корноуха. Предприятию он посвятил 30 лет жизни.

- Мне он приходится крестным и родным братом моей матери Галине Ивановне Одинцовой. Крестный пришел сюда работать в 1958 году в 31-й цех. Потом, в 1960 году, позвал мою маму, также в 31-й цех. Сначала она работала маляром. Потом, когда производство стали расширять, мама перешла в цех № 10 на жгутовой участок. Со временем, в 68-м году, мама позвала жену брата - тетю Клавдию Корноух, которая сначала работала монтажником по жгутам, позже стала мастером на участке, - вспоминает Любовь Александровна Перепечонова.

Сама Любовь начала свой трудовой путь на заводе в 1974 году по инициативе мамы с должности распределителя работ - на такелажах развозили комплектующие по цехам, а затем предложили перейти в отдел по нормированию труда на должность инженера.

- Ревела дня три. Я привыкла бегать, а тут нужно было с бумажками сидеть, - с улыбкой вспоминает собеседница «Комсомолки». - Работа интересная. Хотя и бумаги, выходила в цех. Раньше сама расспрашивала работников о том, что и для чего они делают. Сейчас же иногда приходится помогать молодым кадрам, которые не успели еще влиться в дело и полностью ознакомиться с производством.

Кроме основной работы ей приходится заниматься организацией медосмотра работников, помогать сотрудникам и пенсионерам предприятия в бытовых вопросах.

Однажды Любовь Александровне на пять лет пришлось оставить стены завода - в 1979 году она отправилась вслед за мужем-военным в командировку. Вновь устроилась на работу она в 1984 году, так и работает по сей день.

- Вроде бы я и жду, что при первой же возможности смогу уйти на пенсию, а с другой стороны… - со смешанными эмоциями отвечает на вопрос собеседница.

К слову, заводчане оказались и в семье супруга - 18 лет своей жизни заводу отдала свекровь Любы.

- Приехала из деревни. Куда идти? На вертолетный завод. Проработала она тут сначала уборщицей, а потом чистильщицей в цеху № 10 - убирала весь мусор и стружку из собранных частей вертолета, - вспоминает Перепечонова.

Свой вклад в «копилку» трудового стажа в свое время внесли родной и двоюродный братья Любови Александровны.

- Есть еще родственники, но они дальние. Например, тут же на производстве лет тридцать трудится и жена двоюродного брата - Галя Бушуйкина. Хотя брат умер, а Галя вышла замуж, мы все равно общаемся, - раскрывает все родственные связи собеседница.

«ОНИ МНЕ СНЯТСЯ»

На предприятии сейчас также работают сын и дочь Любы Перепечоновой - Марина Даминова и Сергей Перепечонов и внук - Артур Миннуллин.

- Изначально дочь хотела поступать в медицинский, но потом неожиданно для нас всех поменяла свое мнение и пошла работать на завод, поступила учиться в техникум на вечерний. Решение приняла сама, - вспоминает судьбоносные дни дочери Любовь Александровна.

С коллективом цеха № 10. Фото: из семейного архива

Отучившись, 17-летняя Марина в 1994 году устроилась на работу в 11-й цех. Работала распределителем - занималась распределением материалов и работ, подвозила необходимые материалы рабочим.

- Потом был набор в институт. Мариночка получила высшее образование, - продолжает Любовь Перепечонова. - После этого ее сманили и предложили руководящую должность. Так она стала начальником бюро БТЗ первого цеха.

От должности девушка сначала хотела отказаться - был страх ошибиться и проявить некомпетентность, не оправдать возложенные на нее ожидания. Благо любящая мать оказалась рядом в нужный момент и поддержала Марину, подсказав, что коллектив на предприятии в беде не бросит и на все возникшие вопросы даст ответ.

В какой-то период дочь решила уйти с завода, но потом снова вернулась на предприятие.

- Не могу я, мам. Ну вот ночью просыпаюсь и во сне вертолеты вижу, - вспоминает слова дочери Любовь Александровна.

А вот сын Любови Перепечоновой Сергей чуть не испортил всю семейную статистику.

- Сын окончил авиационный лицей № 123 от 22-го завода, и я позвала его на завод. Вроде бы семейная династия. Он сначала не хотел, но вот уже работает 10 лет. За это время была возможность от завода получить высшее образование. Воспользовался этим и окончил институт, - рассказывает Любовь Перепечонова.

Сейчас Сергей Перепечонов работает на четвертом панельном участке в цеху № 10 - собирает панели вертолетов. Причем каждая из них соответствует индивидуальному заказу.

- Раньше на заводе могли собирать 20 вертолетов и все они были одинаковые, а сейчас каждый индивидуальный. Вот стоят две машины внешне одинаковые, а летчики будут разные на них летать. Например, один высокий, а другой низкий и второй не дотягивается до пульта. Поэтому приходится прорабатывать и устанавливать индивидуальную панель под параметры определенного человека, - объясняет специфику работы Любовь Перепечонова.

Бок о бок с Сергеем на сборке вертолетных панелей работает его племянник и сын Марины Александровны - 22-летний Артур.

- Собираю панели. Нравится, что работа не монотонная. Постоянно приходится делать новое, не похожее на другое. Это как «лего» для взрослых, только масштабы серьезнее и ответственность колоссальная, - делится впечатлениями молодой человек с «Комсомолкой».

На производство он пришел в 2017 году, окончив Казанский авиационный техникум и отслужив в армии.

- Шел сюда и думал, что будут пенсионеры одни, только и задавался вопросом - как я буду с ними разговаривать-то. Однако в коллективе есть сотрудники ненамного старше меня. С ними нашли общий язык, так и общаемся, - рассказывает Артур Миннуллин.

В этом году молодой человек планирует поступать в институт, чтобы не останавливаться на достигнутом и подниматься по карьерной лестнице дальше. Авось и должность руководителя займет.

«РАБОТАЕМ РЯДОМ, А ВИДИМСЯ НА ВЫХОДНЫХ»

- Многие говорят, что работать со своими детьми и мужем или женой, наверно, плохо. Но в нашей семье такого нет. Спрашивают: «Надоел?» А я говорю, что нет - одна работает на участке, а другой в цеху. Видимся только в обед, а то и по выходным. Я вот своих детей могу неделю на работе не видеть, - рассказывает Любовь Перепечонова.

С коллегами на лыжной базе КВЗ, 2002 год. Фото: из семейного архива

При этом, по словам Артура, некоторое бремя ответственности на себе он все же ощущает - родных подводить нельзя.

Так и получается, что встретиться с близкими семье Перепечоновых удается лишь вечером за обеденным столом либо на выходных в гостях у бабушки. Традиционными стали и совместные вылазки на природу. Зимой, например, могут отправиться на лыжную базу. К семейному отдыху присоединяются и коллеги с семьями.