2018-08-18T19:24:32+03:00
Происшествия

Квартиру экс-игрока "Ак Барса" Григория Панина обокрали

Возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото Владимира БеззобоваФото Владимира Беззобова
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Квартиру экс-игрока "Ак Барса" Григория Панина обокрали еще в начале июня. Элитное жилье на улице Касаткиной было открыто "родными" ключами или вполне удачными дубликатами, как сообщи собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. Из квартиры вынесли ювелирные изделия. Общая сумма похищенного - более 2,5 миллионов рублей.

Когда именно хоккеист, игравший в течение семи лет в Казани, и перешедший в уфимский "Салават Юлаев" четыре года назад, обнаружил пропажу драгоценностей, источник не сообщил. Зато упомянул, что под подозрения попала экс-супруга хоккеиста Регина Панина. Со своей женой защитник "Салавата Юлаева" расстался два года назад, и с тех пор она проживает в Москве.

- Отношения между ними (Григорий и Регина, прим. ред.) весьма прохладные, и на нее в этой ситуации упали подозрения прежде всего, - сообщил источник. - Все это время шла проверка, и по ее завершению было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Кража". Пока - в отношении неустановленного лица.

Напомним, в 2009 году Регина Панина, возвращаясь в Казань из Тольятти, совершила аварию, в которой погибла супружеская пара. Выжить смогла лишь 12-летняя Снежана. Родственники Регины выплатили девочке моральную компансацию за смерть родителей в сумме 1,5 миллиона рублей.

Суд отсрочил наказание для Паниной - четыре года в колонии-поселения она должна отбыть, когда ее сыну исполнится 14 лет.

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