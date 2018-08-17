У известного бьюти блогера в Татарстане похитили инвалидную коляску

СЕГОДНЯ 19:02 2018-08-17T19:02:17+03:00

Без прогулочной коляски девушка с синдромом Олбрайта не может выйти на улицу

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В Татарстане у известного бьюти-блогера Лили Ло похитили инвалидную коляску

Без нее девушка с синдромом Олбрайта не может выйти на улицу

22-летняя Лилия Лутфрахманова из Набережных Челнов прикована к инвалидному креслу с семи лет. Девушка не может самостоятельно передвигаться. Спускаться на улицу с седьмого этажа для нее целое испытание, поэтому редкие прогулки на улице для Лили Ло (Ее псевдоним в Интернете – Ред.) всегда очень важны.

Уже неделю она наблюдает за теплой погодой только из окна своей квартиры на улице Комарова. 9 августа неизвестные похитили единственную прогулочную коляску. За ней Лилия стояла в очереди в соцзащите целых пять лет, ее стоимость превышает 80 тысяч рублей.

Коляска всегда стояла в подъезде и не была защищена замком - все соседи знают, что в квартире на седьмом этаже живет девушка с ограниченными возможностями. Да и кто бы решился на такое.

Пропажу обнаружила мама Лилии. Спустя несколько дней, когда в семье поняли, что коляску не вернут – обратились в полицию. Там им сообщили, что в их доме установлены видеокамеры, но, к сожалению, в день кражи запись на них не велась. Лилии начали писать очевидцы, что видели двоих здоровых мужчин катающихся по Набережным Челнам на инвалидном кресле.

В итоге полицейским удалось задержать их. Ранее судимые горожане в возрасте 48-ми и 53-х лет признались, что в тот день были пьяны и взяли коляску покататься. Проехав по поселку ЗЯБ около трех километров, они оставили украденное у гаражей, но где именно, так вспомнить и не смогли.

- Эта ситуация меня шокировала. К счастью, коляску нашли жители Замелекесья на улице и вернули мне, - рассказала «КП-Казанб» Лилия.

К слову, возбудить уголовное дело за кражу коляски у инвалида в отношении мужчин полиция не может, так как она принадлежит соцзащите, а от них никаких заявлений не поступало.

Фото: Из личного архива героя публикации

СПРАВКА

Жительница Набережных Челнов Лилия Лутфрахманова стала известна всей стране и за ее пределами под псевдонимом Лили Ло. Она первая девушка-инвалид бьюти-блогер, к советам которой прислушиваются именитые блогеры всей странны. Ее видео набирают по полмиллиона просмотров в сети, а образы макияжа копируют звезды российского шоу-бизнеса.