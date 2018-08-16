Море музыки и интернета на Alfa Future People 2018

СЕГОДНЯ 19:52 2018-08-16T19:53:15+03:00

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Более 55 000 гостей из 20 стран мира посетило крупнейший в России фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который в минувшие выходные, с 10 по 12 августа, прошел под Нижним Новгородом. Главный тренд 2018 года среди гостей фестиваля – live-трансляции, сториз и видеоконтент: зрители активно делились впечатлениями о фестивале в прямом эфире. Всего за три дня фестиваля пользователи совершили порядка 190 000 звонков, проговорили более 4000 часов и выложили в сеть около 6000 часов видеовпечатлений.

ДЕЛЬФИН НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

Alfa Future People в пятый раз собирает любителей электронной музыки со всей страны на берегу Волги, недалеко от поселка Большое Козино. В год своего первого юбилея организаторы фестиваля приготовили впечатляющее шоу и необычные эксперименты для гостей праздника. Одна только главная сцена, похожая на космический корабль в реальную величину, шокировала своим видом, а во время выступления диджеев удивляла спецэффектами и фейерверками. В этом году фестиваль посетили 55 тысяч ценителей современной музыки и технологий будущего, среди которых были не только жители Нижнего Новгорода, но и гости из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ульяновска, Чебоксар и других городов России, а также туристы из 20 стран.

С каждым годом Alfa Future People привлекает большое количество гостей своим лайн-апом, презентацией главных технологический новинок и мастер-классами. Юбилейный год фестиваля открыли четыре сцены, на которых за три дня выступили более сотни музыкантов. Среди них – Tiesto, Дельфин, Aigel, Afrojack, ViniVici, YellowClaw, FluxPavilion, Fonarev, Rudimental, Slander, BenKlock, JanBlomquist и многие другие.

Все гости фестиваля могли посетить спортивные зоны, лектории, зоны технологий, первую в истории фестиваля зону искусств и специальные площадки от партнеров. Главное было составить свое расписание самых интересных событий и не пропустить выступление фаворитов из лайн-апа.

СПЕТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ МОГ КАЖДЫЙ. В КАРАОКЕ

Партнеры фестиваля, как только могли удивляли гостей Alfa Future People. Локация технологического партнера – компании «Билайн» привлекала на свою территорию даже самых требовательных гостей. Она собрала все самое необходимое и интересное: зоны для отдыха, технологичное караоке 2.0 в виде душа, кинотеатр под открытым небом с удобным амфитеатром и подборкой фильмов об известных музыкантах, множество красивых локаций для ярких фотографий с фестиваля и даже пространство виртуальной реальности, где можно побывать на концерте своего кумира. Конечно, особой популярностью пользовалась терраса с панорамным видом на территорию фестиваля, зоны с чарджерами, лежаками и пуфами, где можно было отдохнуть и подзарядить гаджеты.

Оператор развернул на фестивале одну из самых больших Wi-Fi-сетей в России под открытым небом. А именно – более 160 точек Wi-Fi, из которых часть была оснащена современной адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex. Такая архитектура сети позволила расширить пропускную способность канала беспроводной передачи данных и предоставлять гостям фестиваля высокую скорость мобильного интернета при максимальной нагрузке. Уникальная сеть смогла покрыть интернетом более 400 000 квадратных метров. Сотрудники компании «Билайн» во время пресс-конференции подчеркнули, что люди хотят сами управлять своим контентом и услугами, которые они получают, а 92% россиян пользуются мобильным интернетом ежедневно. Поэтому важно было оператору покрыть территорию фестиваля качественным интернетом, а специальный диджитал-хаб BeelineUP помогал составить свое расписание самых интересных событий и получить пропуск во все самые интересные локации в зоне «Билайн».

– На нашей площадке мы собрали все тренды. У нас большое количество крутых селфи-зон, подъемник, с которого можно сделать фотографии с высоты птичьего полета – 12 метров, почувствовать себя диджеем на интерактивной музыкальной площадке Playtronica, спеть любимую песню в технологичном караоке 2.0 и выложить ее у себя на страничке в социальной сети. Во все дни фестиваля Kiss Cam транслировала на экраны главной сцены самые красивые поцелуи влюбленных пар. И, конечно, мы не были бы мы, если бы не подумали о наших абонентах – на всей площадке фестиваля много зарядных устройств, – рассказала Оксана Трофимова, руководитель департамента по интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом».

Кроме того, в зоне «Билайн» каждый желающий смог обменять ненужные вещи на полезные в блоке «Здесь и сейчас». Фанаты AFP, попавшие в прошлом году в сильный ливень, который шел все время фестиваля, в этом году перестраховались и приехали с резиновыми сапогами и дождевиками. Но из-за знойной погоды они оказались не нужны. В специальной зоне сапоги и дождевики можно было временно обменять на зарядное устройство, набор для бадминтона, пледы, биван, фрисби и много других полезных вещей, а в конце дня обменять обратно. Более удобный бартер для людей, приехавших танцевать и развлекаться целый день без остановки, трудно представить.

А в многофункциональном офисе «Билайн» гости активно подключались к популярным тарифам линейки «ВСЁмоё!», чтобы делиться своими впечатлениями на самых высоких скоростях и без ограничений.

ЗАМОРОЗИТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ СТАТЬ ЛЕГЕНДОЙ FIFA

AFP – не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была представлена вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой гости смогли понаблюдать за ростом съедобных растений. В двух шатрах были представлены более ста гаджетов, среди которых умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от «Лаборатории Касперского». В зоне технологий Alfa Future People прошли десятки лекций на футуристические темы – о криолаборатории для заморозки людей, новейших бионических протезах, специфике создания онлайн-ферм и еще много всего интересного.

В перерывах между лекциями и музыкальными сетами посетители в шатре PlayStation4 могли посостязаться между собой в FIFA и популярных гонках GT Sport, а также одними из первых в мире протестировали новую игру «Человек-паук».

Гости могли оставить свои кошельки дома и оплачивать покупки не только банковскими картами, но и устройствами с бесконтактной оплатой – браслетами, смартфонами и стикерами. Особенно это было удобно посетителям, пришедшим в невероятных костюмах. Здесь можно было встретить всех – от единорогов до супергероев. Но цвет фестиваля – космический-серебряный присутствовал почти в образе каждого: серебряные шорты, шапки, топы и плащи были повсюду. От жары многие просто сыпали серебро на кожу и голову.

За три фестивальных дня в зоне свадеб поженились более трехсот пар. Счастливые молодожены, как и все посетители фестиваля, смогли сделать самые яркие фотографии на фоне инсталляций, световых объектов и арт-объектов от Альфа-Банка.

Создать яркий образ и запечатлеть лучшие моменты AFP можно было в корнере бренда жевательной резинки, где на протяжении трех дней гости фестиваля создавали индивидуальные образы с помощью флуоресцентной краски для одежды и тела. Гости делились яркими снимками в соцсетях, а автору самой необычной фотографии достались смарт-часы.

ФЕСТИВАЛЮ – БЫТЬ!

В 2018 году впервые на фестивале был представлен парк развлечений. Гости смогли прокатиться на нескольких аттракционах, а также присоединиться к красочному бразильскому карнавалу.

Впервые на фестивале Alfa Future People появился кинотеатр, организованный крупнейшим онлайн-кинотеатром России ivi. Посетители фестиваля увидели комедию «Суперполицейские» и продолжение картины — «Суперполицейские-2». Для любителей короткометражных историй ivi приготовил также фильм Piter by c Евгением Цыгановым в главной роли и картины «Допинг», «Марсианские хроники», MUTE, «Лучше забей» и «Предложение».

Генеральный директор Alfa Future People Юлия Дорошина развеяла сомнения, что этот фестиваль станет последним в Нижегородской области:

– Слухи, связанные с фестивалем, ходят каждый год, и то, что мы переедем в Казань, и то, что нас закроют, и прочее… Фестиваль задумывался надолго, и все, что зависит от команды фестиваля, будет сделано. Администрация города оказывает колоссальную поддержку, потому что организовать фестиваль в поле – задача непростая, службы нас очень спасают.

Было много времени, чтобы проработать все детали. Мы рады, что, несмотря множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль превзошел все ожидания. В этом году мы собрали рекордное количество посетителей, лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабный лекторий и зону технологий. Впереди у нас новые планы и подготовка к 2019 году, который также обещает стать не менее запоминающимся!

«Билайн» подсчитал:

400 000 квадратных метров – самая большая из крупнейших в России Wi-Fi-сетей под открытым небом;

общий объем интернет-трафика в сети «Билайн» увеличился на треть по сравнению с прошлым годом и составил 9 терабайт;

190 000 звонков совершили гости за три дня фестиваля;

4000 часов проговорили все, кто приехали на AFP в этом году;

6000 часов видеовпечатлений выложили в сеть пользователи сотовой сети;

до 8 часов в сети в сутки находилась треть пользователей, подключенных к сети Wi-Fi;

с 19.00 до 21.00 был пик активности у гостей фестиваля;

47% гостей фестиваля пользовались смартфонами и планшетами c операционной системой iOS.