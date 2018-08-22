Ударная пятилетка: в Татарстане подвели итоги развития энергетической инфраструктуры

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-21T18:43:00+03:00

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Свой профессиональный праздник энергетики отмечают 22 декабря. Вместе с ним в этом году они по праву отметили еще один - День строителя. В преддверии праздника, 9 августа, в КРК «Пирамида» чествовали строителей-энергетиков, причастных к успешному выполнению 5-летней инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания». За столь короткий срок реализованы масштабные планы по модернизации современной системы энергоснабжения, что не только обеспечило высоким уровнем надежности энергоснабжения имеющиеся объекты, но и сформировало задел для развития республики на долгие годы вперед.

- Строители работают во всех сферах хозяйства, но прежде чем начать стройку, нужно подвести электроэнергию. Чтобы подвести электроэнергию, нужно построить подстанцию, линейные объекты, здания и сооружения, - отметил со сцены заместитель министра строительства и жилищного хозяйства Татарстана Ильдус Насыров. - Вся жизнь взаимосвязана, и вся жизнь крутится вокруг энергетики. От имени министра поздравляю вас с Днем строителя.

45 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

По словам генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, за последнее десятилетие в энергетической отрасли Татарстана освоено порядка 90 миллиардов рублей, половина из которых приходится на «Сетевую компанию». На эти средства реконструировано и построено 70 объектов, обеспечивающих надежную и безаварийную работу энергосистемы республики с учетом постоянного прироста потребителей как в социальной, так и в промышленной сфере жизнедеятельности республики.

- Сегодня подведены действительно промежуточные итоги. За эти пять лет проделана колоссальная работа, решено огромное количество вопросов, тянувшихся еще со времен Советского Союза, когда были проблемы с надежностью энергообеспечения крупных предприятий и особо опасных производств, когда категорийность была задекларирована, но фактически не обеспечена, - отметил заместитель генерального директора «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин.

По его словам, за пятилетку не только освоено огромное количество финансовых средств, но и внедрено существенное количество технических решений.

- Энергетики-сетевики должны думать наперед и опережать промышленность, потребителя минимум на 1,5 года. Когда мы подходим со своими производствами и потребностями, уже должен быть фундамент, трансформаторы должны быть под напряжением, должны быть резервы мощностей. Именно такой подход реализуется сейчас «Сетевой компанией», - подчеркнул Руслан Гиззатуллин.

ЧТОБЫ ДЕТИ ГОРДИЛИСЬ

Буквально пять лет назад работы по реконструкции действующих и строительству новых объектов велись по всей республике параллельно.

Ключевым элементом обновления энергосистемы республики стала уникальная подстанция - ПС 500 кВ «Щелоков», которая воплотила в себе все технические инновации, доступные на сегодняшний день отечественной электроэнергетике. Подстанция, с установленной мощностью автотрансформаторов 1500 МВА стала третьим по счету и самым большим электросетевым объектом в Татарстане.

- Появился третий независимый источник в Нижнекамском промузле. Такого никогда не было. Последние два года в Нижнекамском промышленном узле не было ни одного отключения промышленных производств по вине внешнего электроснабжения. Просто взяли и закрыли этот вопрос, - подчеркнул Руслан Гиззатуллин.

На объекте установлена передовая система противоаварийной автоматики, новейшее оборудование на открытых распределительных устройствах. Благодаря системе телеуправления диспетчерские центры всех уровней теперь смогут дистанционно и в короткие сроки переключаться на подстанции.

В настоящее время в числе наиболее крупных потребителей этого энергообъекта значатся ОЭЗ «Алабуга», ОАО «Танеко», ОАО «Таиф-НК», ОАО «Аммоний». Кроме того, подстанция «Щелоков» включена в «Северный транзит» Единой энергетической системы страны, обеспечивая надежность перетоков электроэнергии по сечению Центр - Урал.

Для обеспечения надежности обновленной инфраструктуры региона требовался надежный и экологически чистый источник энергии. Им стала Нижнекамская ГЭС с ее переменным комплексом противоаварийной автоматики.

Особым, «статусным» местом притяжения энергетиков стало строительство воздушной линии, соединяющей ПС 500 кВ «Щелоков» и ПС 220 кВ «Центральная». При строительстве линии напряжением 220 кВ были использованы провода нового поколения, которые позволили повысить надежность электроснабжения и сократить потери при передаче электроэнергии. Эту энергетическую артерию протяженностью 224 километра от и до в рекордно короткие сроки построили татарстанские специалисты - представители подрядных организаций.

Переход через реку Вятка выполнен силами татарстанских специалистов в кратчайшие сроки.

- Сначала этот объект нам доверили с большой осторожностью, но дальше, по мере строительства, уже были пожелания «Сетевой компании» о сокращении сроков работ. Мы выдерживали все эти темпы, все получалось. Объект сложный. Изначально срок окончания строительства был октябрь 2018 года, а это значило, что у нас было две зимы и работали мы не спеша - думали, что если в первую зиму не получится, во вторую наверстаем. Потом сроки сократили до мая 2018 года, а потом до декабря 2017-го. Мы старались во все эти рамки вложиться. Мы понимали, что второго шанса у нас не будет, - вспоминает руководитель проекта «КЭР-Холдинг» Вячеслав Глазков.

Энергетикам пришлось непросто - с одной стороны, сроки сокращали, а с другой стороны, действовали ограничения во время проходившего в Казани Кубка Конфедераций и других крупномасштабных проектов. Самым сложным испытанием стало строительство специального перехода через реку Вятку.

- Насколько я знаю, ни один переход через водную преграду, который существовал до сегодняшнего дня, не был сделан нашими строителями (татарстанскими. - Ред.). Все время были привлеченные, - подчеркнул Глазков.

Создавать переход протяженностью более 3 километров приходилось в сложнейших условиях - только зимой, в сильнейшие морозы. Нередкими были случаи, когда специалисты, обдуваемые холодными ветрами, поднимались для работы на высоту, и в этот момент технику приходилось по объективным причинам останавливать. Желание работать на этом объекте кроме как патриотизмом и назвать-то иначе нельзя.

Роль и заслуги энергетиков-строителей достойно оценили и в министерстве строительства и ЖКХ Татарстана.

- Многие звонили и просили, чтобы их взяли на эту работу. На вопрос «зачем» отвечали, что будут детям показывать, что принимали участие в этом строительстве. По всей России таких объектов не так много.

Так, энергия Камы пришла в Казань. Теперь, в период пиковых и аварийных событий линия «Щелоков - Центральная» может обеспечивать до 800 ГВт мощности - половину от потребления Казанского энергорайона. Речь идет не только о самой Казани, но и о близлежащих районах. Кроме того, энергомост позволяет устранить узкие места и разгрузить крупнейший центр питания Казани - ПС 500 кВ «Киндери», тем самым обеспечив Казань независимым источником энергии.

В рамках модернизации энергосистемы республики реконструкция прошла и на ПС 500 кВ «Киндери». Введенный в работу в 1968 году объект всегда нес миссию исследовательского центра первичного оборудования. Здесь проходили испытания и опытная эксплуатация новых образцов, после чего массово внедрялись на объектах энергосистемы республики и всей страны. Применение высокотехнологического оборудования полностью преобразило облик подстанции.

Качественные перемены коснулись и важнейшего транзитного узла Казани - подстанции 110 кВ «Южная». Проделана большая работа по качественному изменению надежности центров питания предприятий нефтехимического и нефтеперерабатывающего энергоснабжения предприятий химического и нефтехимического комплексов: подстанций 500 кВ «Бугульма», «Юбилейная» (110 кВ) и «Бегишево» (220 кВ).

- Когда еще так быстро строили такие подстанции? В пустом поле за рекордно короткие сроки была возведена ПС 220 кВ «Бегишево» - энергообъект нового поколения. Параллельно протянуты три линии электропередач 220 кВ, - отметил заместитель генерального директора технический директор ОАО «Сетевая компания» Илшат Галимзянов.

В это же время заново построена подстанция «Кутлу-Букаш», которая является ключевым элементом, связывающим два крупных энергорайона республики - Казанский и Нижнекамский.

На торжестве награждали всех, кто внес в последние годы значительный вклад в реализацию инвестпрограммы компании

- Огромное спасибо вам всем. На цифрах сложно сказать, сколько было задействовано людей и потрачено дней на все объекты. Но знаю, что колоссальные суммы денег и человеческих ресурсов вложены в каждый объект. Самые серьезные подстанции оказались в руках энергостроителей, и с гордостью можем сказать, что мы с этим справились, - отметил заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания» Азат Мазитов.

ПРИНИМАЛИСЬ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В качестве первостепенной задачи энергетики ставили себе цель проводить модернизацию так, чтобы ее ход обычное население и предприятия не почувствовали на себе - свет и тепло в домах и учреждениях должны быть всегда.

- Если население не замечает, значит, нам приятно, значит, мы хорошо работаем, - подчеркнул генеральный директор по инвестициям ОАО «Сетевая компания» Азат Мазитов.

Ильшат Фардиев в свою очередь подчеркнул роль всех участников процесса модернизации и реконструкции систем.

- Сегодня проектировщиками, строителями, подрядчиками, генподрячиками и субподрядчиками принимаются совместные решения, которые потребители даже не чувствуют. В принципе, они и не должны знать об этом, - сказал он.

По словам Илшата Галимзянова, все решения носили уникальный характер, поскольку каждый реконструированный объект был по-своему особенным.

- При строительстве всегда появлялись сложности, но всегда находилось решение: техническое, инженерное, инновационное. На наших совместных планерках и совещаниях, технических советах принимались уникальные решения, - подчеркнул он.

Например, чтобы провести замену ячеек 110 кВ на подстанции «Центральная» Казанских электрических сетей без отключения энергопотребителей, было принято решение проложить по территории подстанции две кабельные линии 110 кВ, запитав временно новые и старые системы шин.

Не менее интересное решение, по мнению самих энергетиков, воплотили в жизнь на ПС 110 кВ «Кировская». Там нагрузку смогли перераспределить по сетям 10 кВ, что позволило отключить высоковольтное оборудование и в кратчайшие сроки провести реконструкцию подстанции.

ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ

Среди причастных к глобальной модернизации последней пятилетки есть и те, кто не с чужих слов, а из собственного опыта может оценить всю сложность и надежность проделанных работ. Одним из таких ветеранов энергетической отрасли стал старший мастер «АвангардЭнерго» ветеран ОАО «Сетевая компания» Талгат Исхаков. Работе в электросетях он отдал практически 50 лет своей жизни. В 1969 году после окончания энергетического техникума устроился на работу в электросети, потом ушел в армию, а по возвращению устроился на подстанцию.

- Я 34 года отработал в службе подстанции сначала электрослесарем, а затем сразу стал работать старшим мастером, - рассказал он журналистам.

Проводить реконструкции в Казанских электрических сетях ему приходилось и ранее.

- Раньше надо было все самому бурить, строить. Оборудование, конечно, где найдем, то и монтировали. Было больше самодельщины, - вспоминает Талгат Ахатович. - Сейчас же современное оборудование, монтируем готовые модульные конструкции.

Существенно изменилось и само оборудование подстанций.

- Раньше были большие объемные выключатели - три бака, в каждом из которых находилось по 9 тонн масла. Все это надо было обслуживать, следить за качеством масла. Сейчас они уже свой век отработали. Сейчас перешли на элегазовое, вакуумное оборудование. Если аккуратно сделаешь, завод гарантии дает и просто осуществляешь обслуживание, - рассказывает Талгат Исхаков.

По словам заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания» Азата Мазитова, теперь предстоит формировать новую инвестиционную программу, в рамках которой предстоит построить новые не менее важные объекты энергетики.