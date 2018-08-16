2018-08-16T20:21:25+03:00
Общество

В Казани таксист выволок за ноги пассажира, который отказался платить

При этом пьяный мужчина как мог оказал сопротивление водителю [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СкриншотФото: Скриншот
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Жители поселка Большие Клыки в Советском районе Казани наблюдали необычную картину. Утром на обочине дороги остановилась белая легковушка. Было видно, как водитель с пассажиром долго пытаются выяснить отношения.

Спустя некоторое время водитель в возрасте вышел, открыл дверь и с руганью пытался вытащить из своего автомобиля пассажира. Но тот ни в какую не соглашался покидать видимо очень уютный салон. Когда водитель замахнулся на пассажира, тот дал сдачу, а потом снова ударил мужчину по лицу.

Как потом выяснилось это был водитель такси. Он подобрал молодого человека, который только в пути дал понять, что ему нечем оплачивать за проезд. Кроме того, пассажир был еще и пьян.

В Казани таксист выволок за ноги пассажира, который отказался платить.соцсети

Когда уговоры покинуть машину не подействовали, водитель схватил пассажира за ноги и выволок на тротуар, а после отшвырнув неплательщика куда подальше от легковушки.

В виде нетрезвого состояния сопротивляться у пассажира не было особых сил. Крикнув на прощание пару неласковых слов, таксист сел в автомобиль и уехал.

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