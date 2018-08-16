2018-08-16T14:10:01+03:00
Общество

Настоящий безлимитный интернет на тарифах «ВСЁмоё!» от «Билайн»

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает опцию «Безлимитный интернет», которая позволяет абонентам «ВСЁмоё!» пользоваться мобильным интернетом на своих смартфонах без ограничений и дополнительных затрат.*

Опция доступна для абонентов тарифов «ВСЁмоё!», начиная от «ВСЁмоё1» или «ВСЁмоё2» в зависимости от региона. Подключить «Безлимитный интернет» можно в салонах «Билайн». Опция входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.

Ирина Лебедева, Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Мы давно ведем планомерную работу над безлимитными предложениями для клиентов. Опция «Безлимитный интернет» для тарифов «ВСЁмоё!» дает нашим абонентам действительно понятный, надежный и по-настоящему безлимитный интернет, которым можно пользоваться на комфортных и прозрачных условиях. Также к сентябрю мы представим уже самостоятельный завершенный тариф с мобильным интернетом без ограничений».

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте.

* Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО «Вымпелком» за исключением Чукотского АО. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

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