В Чебоксарах на детской площадке пьяные подростки избили семейную пару за замечание о мусоре

СЕГОДНЯ 19:47 2018-08-16T19:47:56+03:00

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В ночь с 10 на 11 августа в Чебоксарах во дворе многоэтажки на улице Лукина отдыхала компания подростков. Молодые люди в возрасте 15-20 лет свой досуг скрашивали громкой нецензурной бранью, разборками в стили кто кого уважает и пивом.

Все это, как ни печально, происходило на детской площадке. Судя по возмущениям местных мамаш, здесь это стало уже традицией. Во время дневных прогулок они то и дело находят в песочницах осколки стеклянных бутылок из-под выпивки, окурки и пивные банки. Да и к тому же выпивающие на детской площадке по вечерам не утруждают себя даже поиском туалета. Нужду справляют там же.

Вот тем самым вечером одна из таких мам и сделала замечание пьющим подросткам. Женщина вместе с супругом вышла проводить своих гостей, такую же семейную пару.

- Попросила не мусорить, а в ответ мат, муж вступился за меня, - рассказала женщина об этом происшествии.

Пьяные подростки напали на мужчину, досталось и женщине, сделавшей замечание. Друзья семейной пары было бросились на помощь, но и им досталось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/664656" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах мужа и жену избили во дворе за замечание о мусоре.соцсети

Другие жители дома, увидев это, решили не идти в открытую на обезумевшую свору пьяных дебоширов и вызвали полицию. Пока стражи порядка ехали, очевидцы зафиксировали дворовое побоище на видео. К приезду правоохранителей компания пьяных подростков уже разбежалась.

Задержать удалось только двоих из них. Хотя потерпевшие и заявляли о нападении на них, как минимум, 15 молодых людей. Избитые мужчина и женщина написали заявление в полицию о привлечении виновных к уголовной ответственности. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

И тут неожиданный поворот подозреваемые в пьяном нападении, набравшись наглости, стали через социальные сети просить интернет-пользователей собрать им деньги на адвокатов. Ну а том, чтобы хотя бы принести извинения избитым, речи во всех их постах не ведется вовсе.

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