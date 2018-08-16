2018-08-16T19:47:56+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на детской площадке пьяные подростки избили семейную пару за замечание о мусоре

По данному факту возбуждено уголовное дело [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В ночь с 10 на 11 августа в Чебоксарах во дворе многоэтажки на улице Лукина отдыхала компания подростков. Молодые люди в возрасте 15-20 лет свой досуг скрашивали громкой нецензурной бранью, разборками в стили кто кого уважает и пивом.

Все это, как ни печально, происходило на детской площадке. Судя по возмущениям местных мамаш, здесь это стало уже традицией. Во время дневных прогулок они то и дело находят в песочницах осколки стеклянных бутылок из-под выпивки, окурки и пивные банки. Да и к тому же выпивающие на детской площадке по вечерам не утруждают себя даже поиском туалета. Нужду справляют там же.

Вот тем самым вечером одна из таких мам и сделала замечание пьющим подросткам. Женщина вместе с супругом вышла проводить своих гостей, такую же семейную пару.

- Попросила не мусорить, а в ответ мат, муж вступился за меня, - рассказала женщина об этом происшествии.

Пьяные подростки напали на мужчину, досталось и женщине, сделавшей замечание. Друзья семейной пары было бросились на помощь, но и им досталось.

В Чебоксарах мужа и жену избили во дворе за замечание о мусоре.соцсети

Другие жители дома, увидев это, решили не идти в открытую на обезумевшую свору пьяных дебоширов и вызвали полицию. Пока стражи порядка ехали, очевидцы зафиксировали дворовое побоище на видео. К приезду правоохранителей компания пьяных подростков уже разбежалась.

Задержать удалось только двоих из них. Хотя потерпевшие и заявляли о нападении на них, как минимум, 15 молодых людей. Избитые мужчина и женщина написали заявление в полицию о привлечении виновных к уголовной ответственности. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

И тут неожиданный поворот подозреваемые в пьяном нападении, набравшись наглости, стали через социальные сети просить интернет-пользователей собрать им деньги на адвокатов. Ну а том, чтобы хотя бы принести извинения избитым, речи во всех их постах не ведется вовсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане мужчина потребовал от подростков убрать мусор и погиб во время драки с ними (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В центре Казани 17 и 19 августа перекроют движение из-за музыки
Эксперт КФУ: с 17 августа в Татарстан придет похолодание
Из Казани можно будет улететь в Париж, Мюнхен и Тегеран без пересадок
ВТБ в 1,5 раза увеличил объемы кредитования населения Ульяновской области
ДТП на трассе Татарстана: четыре человека погибли на месте аварии
В День Города-2018 в Нижнекамске пройдет кулинарный фестиваль и парад собак
В Казани родились Антипий, Макарий и Сюмбель
В центре Казани на тротуар опрокинулся груженый КАМАЗ
Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки
В Казани на Курбан-байрам-2018 часть автобусов и троллейбусов выйдет на маршрут в 3.30
В Казани волонтеры собрали более 40 мешков мусора на берегу Волги
В Татарстане тело дворника нашли в детском саду
Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»
В ДТП с фурой в Татарстане на трассу разлился клей: шесть человек пострадали
В татарстанском автограде размытую дождями набережную закрыли на две недели
В Татарстане проблемы с пожарной безопасностью имеют 23 школы
На территории бывшего комбината «Здоровье» могут появиться сауны, гостиницы, рынки и паркинг
ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки