2018-08-15T15:21:50+03:00
Общество

Черная дыра посреди дороги: в Набережных Челнах на набережной провалился асфальт

Власти города уже пообещали устранить проблему к завтрашнему утру, а пока пользователи соцсетей придумывают яме смешные названия
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В социальных сетях стали появляться фото ямы, которая образовалась прямо на набережной в Набережных Челнах. Власти города уже успели поставить предупреждающие знаки во избежание ДТП. Однако это не остановило пользователей соцсетей от комментирования происходящего.

Так, в обсуждениях под постами с фотографиями и видео люди разделились на два лагеря: одни негодуют, отмечая, что на этом месте и раньше проваливался асфальт, а другие относятся к произошедшему с улыбкой, придумывая яме смешные названия и демонстрируя чудеса фоторедакторов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Черная дыра прямо в асфальте, - шутят горожане

В администрации города причиной произошедшего называют размытие грунта ливневыми водами.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

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