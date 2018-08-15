Черная дыра посреди дороги: в Набережных Челнах на набережной провалился асфальт
В социальных сетях стали появляться фото ямы, которая образовалась прямо на набережной в Набережных Челнах. Власти города уже успели поставить предупреждающие знаки во избежание ДТП. Однако это не остановило пользователей соцсетей от комментирования происходящего.
Так, в обсуждениях под постами с фотографиями и видео люди разделились на два лагеря: одни негодуют, отмечая, что на этом месте и раньше проваливался асфальт, а другие относятся к произошедшему с улыбкой, придумывая яме смешные названия и демонстрируя чудеса фоторедакторов.
Фото: соцсети
- Черная дыра прямо в асфальте, - шутят горожане
В администрации города причиной произошедшего называют размытие грунта ливневыми водами.
Фото: соцсети.
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