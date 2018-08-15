2018-08-15T12:23:30+03:00
Общество

Татарстанцы смогут пользоваться безлимитным интернетом по всей стране всего за 360 рублей в месяц

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Фото: МТС.Фото: МТС.
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Приятная новость для татарстанцев, которые любят путешествовать по России. Теперь, находясь в других регионах, не придется тратиться на мобильный интернет, а также переплачивать за звонки и SMS. Достаточно просто подключить новый тариф.

МТС предложила своим абонентам тариф с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России. Подключившие данный тариф получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны.

В стандартный пакет войдут безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Впрочем, это не предел. есть и другие тарифы. Интернет при любом раскладе останется безлимитным, а вот количество минут и SMS можно менять. В МТС готовы предложить тарифы с 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

- Наши клиенты живут в цифровой среде и интернет для них – базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, мы сделали интернет полностью безлимитным. Более того мы добавили в тариф возможность звонить во все города России по домашним ценам, — отметила директор по маркетингу МТС Ольга Зиборова. — Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска этого предложения мы подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G и предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку и cashback.

Пользователи карт МТС Банка смогут не платить за «Тарифище» и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Для этого необходимо стать участником программы МТС Smart Деньги и оплачивать по карте МТС Банка покупки на сумму 20 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что стоимость тарифа в Татарстане сравнительно не большая. Минимальная сумма - 360 рублей.

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