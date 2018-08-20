Отдых и здоровье - путь к успеху!

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-20T13:04:53+03:00

Потрясающая военно-патриотическая профильная смена «Остров мужества» для детей и полноценный медицинский уход для всей семьи - в загородных оздоровительных учреждениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» каждый найдет себе отдых по душе!

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ЗАЩИТНИКИ И ЗАЩИТНИЦЫ

- Страйкбол! Стрельба! Веревочный городок! - перекрикивают друг друга молодые мальчишки и девчонки в ответ на вопрос, что им больше всего нравится в лагере. Еще бы, профильная смена «Остров мужества» - целая настоящая жизнь, проводимая Военно-патриотическим клубом «Наследие».

Диане Гиздатуллиной нет еще и шестнадцати, а она уже уверенно садится на водительское кресло учебного автомобиля и трогается с места. Для обучения курсантов «Наследие» автомобиль предоставляет РОСТО ДОСААФ РТ г. Нижнекамска.

Если в обычных лагерях в 8 часов только подъем, то курсанты из «Наследия» в это время уже завтракают. Перед этим успевают и на зарядку построиться, и уборку провести. Под строгим, но заботливым взглядом инструкторов особо не забалуешь. Всего их одиннадцать, и все они отдали долг родине. Теперь делятся опытом с молодым поколением.

Алексей СабакеевФото: Сергей ГРОМОВ

- Наша профильная смена в лагере «Юность» изначально была с уклоном на военную тематику, - объясняет руководитель военно-патриотического клуба «Наследие» при ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алексей Сабакаев. - Курсанты от 7 до 17 лет узнают, что такое пожарная безопасность и миносаперное дело, разбирают на скорость автомат, учатся стрелять и водить автомобиль. Такие возможности нам предоставляет ПАО «Нижнекамскнефтехим». Компания выделяет средства на приобретение формы, необходимого оборудования и снаряжения, без чего организация такой военно-патриотической смены была бы невозможна. Все это делается в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения, не каждое предприятие проявляет об этом заботу. А мы организуем такие смены уже с 2006 года!

В смене 92 курсанта в возрасте от 7 до 17 лет - в основном это дети работников «Нижнекамскнефтехима». Длится она 21 день, но многие ребята стараются попасть в нее каждый год.

Жизнь в лагере бурлит, каждый взвод занимается своим делом, а мы направляемся к следующей дисциплине. Тут стоит большая армейская палатка, инструктор обучает курсантов разборке и сборке автомата АК-74, рассказывает им о ТТХ (тактико-технические характеристики). Неподалеку курсанты размахивают шашками. Готовятся к шермициям - особым казачьим соревнованиям, где молодежь меряется силами и показывает удаль под присмотром атамана Ярослава Захарова. Курсанты из «Наследия» быстро схватывают подсказки атамана - как перемещаться с шашкой, в каком направлении наносить удар, как защищаться. В этом году они заняли первое место по Татарстану в Казачьих играх, а также приняли участие в реконструкции Бородинской битвы.

МАКСИМУМ АКТИВНОСТИ

- Расчет, к бою! По данным разведки обнаружена живая сила противника. Квадрат 25, дальность 800. Огонь! - курсанты перезаряжают орудие и закрывают уши - это мы подошли к минометному отделению.

Смотришь и удивляешься - даже совсем еще малыши носят тяжелые установки и с точностью выполняют команды.

А ведь дети действительно довольны! Во многих лагерях как бывает - заедут и тут же за смартфоны и прочие гаджеты засядут. Здесь все телефоны собираются, причем не только на время занятий, но и после отбоя. А впрочем, разве можно променять занятие дайвингом на какие-то компьютерные игры или соцсети?

Да-да, погружения здесь самые настоящие! Вот инструктор по подводному плаванию объясняет теорию погружения, почему баллоны красят в белый и желтый цвет, знакомит с остальным оборудованием для погружения, рассказывает про подводных обитателей, про красоту подводного мира. А вот курсанты наперебой делятся своими эмоциями и новыми полученными знаниями.

- В одном баллоне 150 кг сжатого воздуха, а человек дышит атмосферным давлением 0,98 кг. Если дышать напрямую из баллона, то нас раздует как шарик! - со знанием дела рассуждает девятилетний Кирилл Козлов. Вчера у него было первое в жизни погружение, а сегодня он уже мечтает о работе водолаза.

Полная стоимость путевки в подобный лагерь обошлась бы родителям тысяч в 25, но благодаря ПАО «Нижнекамскнефтехим» они платят всего около 15 процентов. Предприятие на деле заботится о детях своих сотрудников, создает все условия для полноценного отдыха. За летний сезон в лагерях «Юность» и «Олимпиец» отдыхают порядка 2600 ребятишек.

НОВЫЕ НАВЫКИ

- Данил - на бабочку! Аделина - на перила, Мансур - на страховку, а Лера - на петлю! - раздает указания Хасан Хазов. Инструктор горной подготовки учит курсантов правильной страховке и отправляет на разные секции веревочного городка, а мы общаемся с Эльвиной Шаеховой.

- Больше всего мне нравится игра «Зарница». Идем с автоматами по канату над обрывом, спускаемся вниз, а потом поднимаемся обратно в лагерь. Высота достигает 60 метров!

Вот курсанты по очереди стреляют из пневматических винтовок и пистолетов под руководством опытных инструкторов. Опытный сапер рассказывает, почему сразу нельзя поднимать даже обезвреженную мину (под ней может оказаться чужая граната), а вот и армейская полоса препятствий.

- Не только мальчишкам интересно, но и девчонкам! И нам совсем не трудно! - восклицает восьмилетняя Аня Мартьянова и бежит на полосу препятствий. Тут и ползти надо, и по бревну пройти, и гранату в условного противника метнуть, и много чего еще преодолеть. Явно не до скуки!

День в лагере пролетает незаметно. Вот уже ужин (кстати, ребят здесь кормят 5 раз!), а за ним и общая дискотека. Внезапно в небо взметается первая ракета. Добрая часть мальчишек и девчонок как по команде срываются в свои корпуса. Это - сигнал подготовки к отбою. Завтра будет новый день - такой же насыщенный и интересный!

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ

А по соседству протекает совсем другая жизнь - куда более спокойная и размеренная. 14 августа здесь отметили знаковое событие: новый заезд в санаторий-профилакторий «Корабельная роща». Здравница с хорошей лечебной базой осуществляет курортное лечение и реабилитацию работников ПАО «Нижнекамскнефтехим», ветеранов производства и членов их семей.

Роиан ГубановФото: Сергей ГРОМОВ

- Сейчас база вмещает 250 человек, смены длятся по 18 дней, - рассказывает директор учреждения Роман Губанов. - Ежегодно сотрудники предприятия проходят плановые профилактические медицинские осмотры на базе поликлиники и нуждающиеся в санаторно-курортном лечении получают путевки для оздоровления.

Благодаря финансированию ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведен капитальный ремонт пищеблока и водолечебницы, в том числе кабинетов грязе- и парафинолечения. Полностью заменено медицинское оборудование, установлены новые ванны.

- Сейчас мы специализируемся на лечении неинфекционных и производственно-обусловленных заболеваний с использованием физиотерапии и методов традиционной медицины. Проводится лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательной системы, - продолжает Роман Анатольевич. - А уже в следующем году планируем подготовить и открыть новое реабилитационное отделение. С Министерством здравоохранения РТ ведутся переговоры о выделении квот в 2019 году на реабилитационное лечение по направлениям от государственных медицинских учреждений.

Коллектив работников санатория сохранился почти в неизменном составе, а значит, работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» получат действительно качественные медуслуги. Причем за совсем небольшие деньги! Если для всех стоимость путевки на один день составляет от 1630 рублей, то работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» могут приобрести полный пакет услуг на 18 дней, включающий проживание, питание и лечение по льготной стоимости - 3677 и 5818 рублей в зависимости от категории номера.

Радион БалашовФото: Сергей ГРОМОВ

Приветственные слова официальных лиц: заместителя генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родиона Булашова и председателя профсоюзной организации Фаниса Муртазина - сменяются развлекательной программой для родителей и детишек. Здесь и Машенька, и Медведь, а главное - счастливые улыбки и веселые лица отдыхающих.

Фанис МуртазинФото: Сергей ГРОМОВ

Резеда Исламова на предприятии уже 8 лет. Трудится аппаратчиком на заводе этилена:

- Отдыхала по направлениям от «Нижнекамскнефтехима» уже много раз. Была и в молодежных заездах, и одна, и с супругом. Теперь вот получила путевку «Мать и дитя». Все очень нравится!

Очень приятно, что руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяет здоровью своих сотрудников действительно большое внимание. И после такого отдыха они выходят на работу с удвоенной энергией!