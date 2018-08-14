Казанские болельщики расцеловали Дзюбу, не заметив поражение «Рубина» «Зениту»

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-14T14:41:18+03:00

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Чемпионат мира-2018 в России закончился. На смену ярким матчам с участием звезд мирового футбола пришли суровые будни отечественного пинания по мячу. Конечно, после матчей сборных Франции, Бельгии, Бразилии, смотреть на условные «Анжи» или «Енисеи», при всем уважении к этим командам, уже не то. Вот и стадионы, которые еще недавно были забиты под завязку, собирают куда меньше зрителей.

Впрочем, некоторые матчи все же пользуются повышенным вниманием. Вот и встреча между «Рубином» и «Зенитом» собрал на «Казань Арене» почти 24 тысячи зрителей. Не аншлаг, конечно, но в прошлом сезоне такой аудитории на матчах местной команды не было. Уже прогресс.

ВЕРНУЛСЯ В «ЗЕНИТ» И НИКУДА УХОДИТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ

Кончено, у такого ажиотажа есть свое объяснение. Во-первых, матч можно было назвать центральным. В случае победы одна из команд в любом случае выходила бы на первое место, ну а вторая также понятна. «Зенит» сейчас одна из самых популярных и обсуждаемых команд. В особенности один из ее игроков – Артем Дзюба.

Нападающий, которого не жаловал прежний тренер «Зенита» Роберто Манчини, отправив его сперва в глухой запас, а затем и вообще в тульский «Арсенал». Впрочем, в команде с родины самоваров и пряников Дзюба раскрылся, забил несколько голов, в том числе и «Зениту», дослужился до вызова в сборную на Чемпионат мира-2018, где стал одним из лучших. На счету Дзюбы три гола на мундиале.

После Чемпионата мира-2018 Дзюбу отправляли в различные европейские клубы. Сам форвард признался, что к нему был интерес из Англии. В последнее время заговорили об интересе к форварду со стороны французских и турецких клубов, но Дзюба остался в Санкт-Петербурге. Кстати, болельщики прекрасно встретили возвращение форварда в команду.

- Могу приоткрыть секрет: хотел уехать в Англию, но очередной агент меня «кинул». Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в «Зените». У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем. Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в «Зените», - прокомментировал свое решение Дзюба.

ПОСЛЕ 0:4 В МИНСКЕ СЕМАК ВЕРНУЛ ВСЕХ СИЛЬНЕЙШИХ

Кстати, поклонников у Дзюбы прибавилось по всей России. Перед матчем именно 22-го номера «Зенита» обсуждали больше всего. Хотя были и другие темы. Например, как «Зенит» оправится от жесткой оплеухи в Минске. Напомним, что в минувший четверг питерцы были жестко биты белорусским «Динамо» в Лиге Европы - 4:0.

Впрочем, тогда «Зенит» играл без ряда лидеров. В частности, на поле не было все того же Дзюба, а также Роберта Мака, Леандро Паредеса, Андрея Лунева и Кристиана Нобоа. На матч с «Рубином» все эти пять человек появились с первых минут. Также в основе «Зенита» нашлось место еще одному экс-рубиновцу - Эльмиру Набиуллину. А вот третий бывший казанец, Магомед Оздоев, остался в запасе.

КУДРЯШОВ И БУХАРОВ ВЫШЛИ В ОСНОВЕ, НО НЕ ДОИГРАЛИ И ПЕРВОГО ТАЙМА

Рулевой «Рубина» Курбан Бердыев при выборе стартового состава был жестко ограничен. Главный тренер не мог рассчитывать на арендованных как раз у «Зенита» Ибрагима Цаллагова и Дмитрия Полоза. Пришлось бросать в бой не до конца восстановившегося от травмы Федора Кудряшова и не игравшего в старте с прошлого года Александра Бухарова. Зато вышел на поле Сердар Азмун, получивший повреждение в матче прошлого тура против столичного «Динамо».

Начало матча осталось за хозяевами поля. Сперва дальний удар удался Камболову, а следом на ударную позицию выходил Азмун, но он не сумел подстроиться под мяч и пробил мимо. Следом Бухаров получил мяч на линии штрафной и должен был отпасовать на Кудряшова, который был один в районе одиннадцатиметровой отметки, но промедлил с передачей и запорол момент.

«Зенит» в первом тайме больше оборонялся. В атаке же они создали лишь два момента. Оба раза все заканчивалось падением игроков в штрафной «Рубина». Сперва рухнул Артем Дзюба, а затем Далер Кузяев. Оба раза свисток арбитра промолчал. Пенальти не было.

Для «Рубина» же и без того плачевная кадровая ситуация усугубилась травмами Кудряшова и Бухарова. Их еще в первом тайме их пришлось менять на Устинова и необстрелянного Шекари.

- Пока неизвестно, но у Бухарова связка боковая. У Кудряшова тоже удар в колено. Беспокойство есть. Но пока неизвестно, - отметил после матча наставник клуба Курбан Бердыев.

АЗМУН ЗАБИЛ, СУДЬЯ ОТМЕНИЛ

Второй тайм прошел куда интереснее. Моменты на сей раз возникали у обоих ворот. Так, сперва опасным дальним ударом отметился Камболов, а затем вышедший на замену Ерохин должен был замыкать подачу со штрафного, но мяч прошел мимо.

На 63 минуте «Рубин» забил. Азмун получил мяч в центре штрафной гостей, обработал мяч и пробил точно мимо Лунева. Вот только арбитр взятие ворот отменил, зафиксировав у иранца офсайд.

Спустя пару минут отличная комбинация удалась «Зениту». Смольников вырезал передачу в штрафную, где Ерохин пытался переправить мяч в ворота, продемонстрировав что-то из тхэквондо, но удар не вышел, хотя позиция была убойной.

УДАЛЕНИЕ КУЗЯЕВА И ГОЛ ЕРОХИНА

Один из ключевых эпизодов произошел на 71 минуте. Кузяев в центре поля грубо сыграл против Коновалова. Судья, подумав несколько секунд, вытащил из кармана желтую карточку. Она оказалась для форварда второй в матче. Итог - удаление.

Оставшись в меньшинстве, игроки «Зенита» не бросили атаковать, а даже наоборот, продолжили это дело с еще большими силами. На 78 минуте. Дзюба оказался на правом фланге, продавил Байрамяна и прострелил в штрафную. Мяч отрикошетив от защитника оказался у Ерохина, которому оставалось лишь подставить ногу - 1:0 в пользу гостей.

- Не знаю, почему Байрамян вступил в борьбу, хотя мяч был в ногах. Остальное быстро все произошло, «Зенит» отличается тем, что может использовать малейший шанс, - заявил Курбан Бердыев.

Последние минуты матча прошли в активных атаках «Рубина». Дважды на ударной позиции оказывался Шекари, но оба раза мяч не попадал в ворота. Были моменты у Коновалова и Азмуна, а самый верный шанс уже в добавленное время упустил Могилевец, который из выгодной позиции пробил точно в Лунева. 1:0 – победа «Зенита», который единолично возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.

БОЛЕЛЬЩИКИ ПЛАКАЛИ И ЛЕЗЛИ ЦЕЛОВАТЬСЯ

После матча болельщики на стадионе еще долго не отпускали некоторых игроков в подтрибунное помещение. Самое пристальное внимание было к Артему Дзюбе. С ним фотографировались даже стюарды, а болельщики буквально накинулись на игрока с просьбами о фото и автографах. Дзюба, к чести своей, никому не отказывал.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

При этом, один из фанатов при виде Дзюбы даже расплакался, а затем полез целовать Дзюбу. Футболиста это, мягко говоря, удивило.

- Первый раз с таким столкнулся - целуют всего, но мне безумно приятно, что я вызываю такие эмоции. Мы же играем для болельщиков. Трепетно отношусь к таким вещам из-за искреннего отношения со стороны людей, хоть оно и может поменяться. Отдаю все свое тепло обратно. Я искренний и настоящий, - отметил Дзюба.

После поражения от «Зенита» в активе «Рубина» 4 очка и 8 место в турнирной таблице. В следующем туре подопечным Бердыева предстоит выезд в Грозный к местному «Ахмату». Матч намечен на 18 августа. Начало в 21:30.

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