В Татарстане средь бела дня на детской площадке произошла массовая драка

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-14T14:58:29+03:00

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В Нижнекамске во дворе дома №39 по улице Корабельная завязалась жестокая драка. Днем на глазах детей и жителей дома, молодые люди сначала выпивали спиртное, а после начали громко выяснять отношения.

Не найдя общий язык, две компании решили выяснить отношения с помощью кулаков. На снятом очевидцем видео видно, как вход шли не только руки и ноги. Лежащие на детской площадке палки и кирпичи стали грозным оружием.

Пока один держал поваленного на землю противника, другой пинал его ногами по лицу и в живот. Наблюдавшие за происходящим местные жители громко просили парней остановиться.

Когда из подъезда вышел мужчина с двумя палками, один из нападавших бросил ему в голову кирпич. Мужчина упал без сознания, в это время двое молодчиков набросились на него и начали добивать, целясь в голову. Этим воспользовался другой избитый, он смог убежать.

По словам местных жителей, рядом с домом есть ларек, где круглосуточно продают алкоголь. Детская площадка оказалась заваленной кирпичами, после разрушения скульптуры. Местные жители давно просят местную управляющую кампанию привести двор в порядок и начать патрулировать район по вечерам.

Все участники драки уже установлены, троих мужчин сразу после потасовки доставили в отделение полиции. Но писать на них заявление никто из пострадавших не стал. Сейчас полиция проводит ряд экспертиз, чтобы привлечь задержанных к административной ответственности.

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