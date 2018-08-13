СЕГОДНЯ 18:19 2018-08-13T18:20:04+03:00

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Видимо, чтобы не платить 25 рублей за проезд, подросток вскарабкался на крышу трамвая и проехал на нем несколько остановок. Водитель проезжавшего автомобиля снял зацепера на видеокамеру своего телефона.

В Казани безбилетник прокатился на крыше трамвая.12 августа Казань

«Зайца», оседлавшего трамвай маршрута №5, во время такой поездки, видимо, мало пугала перспектива быть убитым током. Тем не менее, на протяжении всего своего пути на крыше он старался держать голову как можно дальше от проводов, находящихся под напряжением. Либо он старательно прижимался к крыше трамвая, чтобы не быть замеченным полицейскими.

Очевидцы сообщают, что пассажир проехал всего несколько остановок. После чего ловко слез по стенке трамвая, опираясь ногами в боковое зеркало водителя.

- Взобрался и спустился на крышу трамвая он очень умело. Видимо, экстремал и не в первый раз так едет, - пишут в соцсетях очевидцы.

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