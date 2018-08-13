Клиенты Tele2 автоматизируют бизнес-процессы

СЕГОДНЯ 15:59 2018-08-13T16:10:05+03:00

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Tele2 проанализировала активность корпоративных клиентов компании за первое полугодие 2018 года. Объем интернет-трафика, потребляемый предприятиями в сети Tele2 в Татарстане, вырос в полтора раза. Клиенты автоматизируют бизнес-процессы и активно пользуются возможностями скоростного мобильного интернета.

В 2018 году в Татарстане число компаний, выбравших Tele2 в качестве поставщика услуг связи выросло еще на 5%. Среди клиентов оператора - компании, которые работают в сфере промышленности, образования, медицины, строительства. Корпоративную программу Tele2 в Татарстане выбирают банки, муниципальные службы, охранные предприятия.

Объем потребления мобильного интернета бизнес-абонентами компании постоянно увеличивается. Так, с января по июнь количество использованного интернет-трафика в корпоративном сегменте республики выросло в 1,5 раза.

По оценке Tele2, компании Приволжья сегодня все больше автоматизируют бизнес-процессы: внедряют системы мониторинга, удалённо отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности, используют мобильные терминалы оплат. Количество бизнес-абонентов в Приволжье, использующих M2M-решения Tele2, за полгода выросло на 17,5%, а выручка от этих услуг за данный период увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На фоне роста активности корпоративных клиентов, в июне 2018 года оператор изменил архитектуру тарифных планов и дополнил их новыми возможностями. Предприниматели могут выбрать одно из трех предложений – тариф «Мой бизнес S», «Мой бизнес М», «Мой бизнес L».

Пакетные предложения из новой линейки «Мой бизнес» включают больше гигабайтов мобильного интернета и меньшее количество текстовых сообщений, популярность которых снижается. Кроме того, предприниматели не несут дополнительных расходов при междугородних звонках и вызовах в путешествиях по стране – для них сохраняется стоимость услуг как в домашнем регионе.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Бизнес-абоненты хорошо понимают важность оптимизации своих затрат, поэтому максимально осознанно подходят к выбору поставщика услуг мобильной связи. Тем более показательно, когда этот выбор они делают в пользу Tele2.Сегодня выигрывает оператор, готовый быстро реагировать на потребности рынка и предлагать абонентам новые востребованные решения. Поэтому мы очень гибко подходим к формированию своих предложений для бизнеса. Так, проанализировав запросы пользователей, в июне мы обновили тарифную линейку для сегмента B2B и сделали акцент на тех услугах, которые наиболее интересны абонентам сегодня – передача данных и звонки. Мы продолжим работать в выбранном направлении, чтобы и дальше расширять своё присутствие в бизнес-сегменте Приволжья, оставаясь надежным и удобным партнером для наших клиентов».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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