2018-08-13T16:31:12+03:00
Общество

Женщину, родившую в казанском аквапарке, вместе с ребенком выпишут через 2 дня

Отец мальчика пока еще не успел подержать его на руках [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Семейству вручили пожизненный сертификат.Семейству вручили пожизненный сертификат.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Семья маленького Азамата не жалеет о том, что долгожданный сын родился именно в аквапарке. Напомним, мальчик появился на свет 11 августа. Роды принимал врач развлекательного заведения.

Не успев покинуть аквапарк, отец младенца Рамиль Ахмадеев вновь туда вернулся. Мужчина даже не успел еще подержать новорожденного сына на руках. Он вместе со старшей дочерью пока еще только-только приходят в себя, нет, не после горок и аттракционов заведения, а тех самых экстремальных родов.

- Я до конца осознать не могу, - признается мужчина – Я еще ребенка в руках не держал. По-моему, это все еще сон. Тот день был гиперактивным. Только сейчас потихонечку начинаем приходить в себя. Семья уже более-менее успокоилась – все на нервах были.

Счастливую мать вместе с сыном должны выписать из роддома уже через 2 дня. Отец Азамата уверен, что по поверьям мальчик родившийся в необычных условиях станет могучим, сильным и самостоятельным человеком.

Старшая дочка Амина пообещала делится с братом всеми своими игрушками. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Старшая дочка Амина пообещала делится с братом всеми своими игрушками.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ну а пока Азамату и его семье через отца в аквапарке вручили пожизненный сертификат на его посещение. Не забыли и про старшую сестру новорожденного Амину. Ей вручили плюшевого динозавра. Девочка тут же пообещала делиться всеми своими игрушками с младшим братом.

Семье женщины, которая родила прямо в аквапарке, вручили сертификат на пожизненное его посещение..Алина ГАБДУЛИНА

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