В небе над Казанью пилоты нарисовали сердце: В столице Татарстана прошло масштабное авиационное шоу «Я выбираю небо!

СЕГОДНЯ 11:11 2018-08-11T11:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 10 августа, над акваторией реки Казанка прошло грандиозное авиашоу «Я выбираю небо!». Праздник проходит в столице Татарстана уже в шестой раз. Жители и гости города стали свидетелями яркого события. Действительно, не так часто у тебя над головой так низвко летают самолеты и вертолеты.

Полеты над КазаньюФото: Алина ГАБДУЛИНА

Мероприятие началось в 14:00, а самолеты и вертолеты в небо поднялись лишь к 16:00. Однако шоу, которое они продемонстрировали, стоило того, чтобы немного подождать. Так, зрители могли своими глазами увидеть известные самолеты Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Они пролетали буквально над головами, поражая своими габаритами и мощью. Участвовал в показательных выступлениях и вертолет МИ-8. Он то замирал в воздухе, то вертелся вокруг своей оси, то летал боком.

Полеты над Казанью.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

К шести часам вечера самых терпеливых зрителей ждала кульминация авиапраздника – выступление пилотажной группы «Русь». Пять самолетов Л-39 выполняли невероятные с первого взгляда фигуры высшего пилотажа — вентилятор вокруг оси четверки, неоднократно бочку, петлю Нестерова и многое другое. К тому же «Русь» то и дело разукрашивала небо: сначала в цвета флага России, после – флага Татарстана.

Полеты над Казанью.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ведущий мероприятия, отметил, что один из пилотов группы «Русь» - родился и вырос в Казани, но в силу скромности просил не называть его имени. Попрощались летчики, нарисовав в небе сердце.

Увидеть авиационную технику в небе могли не только гости праздника – технику в облаках можно было разглядеть из разных частей города. Это доказывает Instagram, где люди, просто прогуливаясь по Казани, выкладывали на своих страницах фото и видео полетов и искусных трюков летчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/663901" frameborder="0"></iframe> Самолеты над Казанью 1.Алина ГАБДУЛИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/663902" frameborder="0"></iframe> Самолеты над Казанью 2.Алина ГАБДУЛИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/663903" frameborder="0"></iframe> Самолеты над Казанью 3.Алина ГАБДУЛИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/663904" frameborder="0"></iframe> Самолеты над Казанью 4.Алина ГАБДУЛИНА