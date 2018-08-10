Следственный комитет Татарстана: Средства Противоракового фонда республики расхищались чиновниками

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-10T17:15:34+03:00

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Обстоятельства новых уголовных дел поразили своим цинизмом даже опытных следователей - вскрылись факты расхищение денежных средств не какой-нибудь рядовой конторы, а Противоракового фонда Татарстана.

Так, у кого поднялась рука обворовать больных со страшным диагнозом онкология? Но пока конкретных подозреваемых нет. Сейчас опрашиваются все сотрудники Фонда. Вскоре должно стать ясно, кто мог увести из организации деньги. Возможно вскроются и другие преступные эпизоды.

Как полагает следствие, Республиканским клиническим онкологическим диспансером в 2016 году был создан Противораковый фонд Республики Татарстан. Зачем? Ведь в республике с 1997 года уже есть Общественный противораковый фонд. Новая организация оказалась его полным дублем. Теперь уже понятно, что создание озвученного Фонда преследовало цель распылить денежные средства.

Так, по предварительным данным, в 2017-2018 годах часть средств, поступивших в Противораковый фонд Татарстана, была направлена в коммерческие организации. А управляли этими фирмами как раз руководители Фонда. Они должны были проводить различные обучающие конференции.

- В результате на базе диспансера за счет собственных ресурсов было организовано три курса по хирургии молочной железы, - уточняют в следственном комитете Татарстана. - Вот на эти семинары и были выделены как на «целевой безвозмездный взнос на проведение конференции» 760 тысяч рублей. При этом на расчетные счета коммерческих организаций была перечислена только половина суммы рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение служебных полномочий». Сейчас идет следствие, выясняется куда именно или кому ушли деньги из Противоракового фонда Татарстана.

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